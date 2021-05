Stadt Zug Die beiden Tennisklubs können auf ihren Plätzen bleiben Eine zentrale Anlage für die beiden Vereine ist vom Tisch. Der TC Zug will nun seine Daseinsberechtigung unter Beweis stellen, indem er in die Nachwuchsarbeit investiert. Raphael Biermayr 31.05.2021, 05.00 Uhr

Auch die ehemalige Weltnummer 1 Martina Hingis kümmert sich im TC Zug um die Nachwuchsförderung. Bild: Matthias Jurt (Zug, 28. Mai 2021)

Die Mitglieder der Stadtzuger Tennisklubs in der Riedmatt und im Göbli können aufatmen. Wie der TC Zug in seinem neusten Vereinsmagazin schreibt, ist der einst politisch motivierte Umzug auf eine zentrale Anlage kein Thema mehr. Das bestätigt der Stadtpräsident Karl Kobelt auf Anfrage. «Beide Tennisklubs haben an den bestehenden Orten eine grosse Verankerung und die Wege sind kurz. Eine Zentralisierung würde den Verkehr von der Riedmatt und dem Göbli an den neuen Ort erhöhen. Das will der Stadtrat nicht», schreibt er.

Noch im Juni 2018 war eine Grossanlage mit 15 Plätzen, einer Halle, einem Restaurant und mehr in der Herti ein Thema. Der Stein des Anstosses war der auslaufende Baurechtsvertrag des TC Zug mit der Stadt im Göbli im Jahr 2025. Für diesen gilt: Wird er bis Mitte 2023 nicht gekündigt, verlängert er sich automatisch um zehn Jahre. Der Tennisklub rechnet damit, der Stadtpräsident Kobelt verweist auf laufende Gespräche. Gegenstand davon ist auch eine allfällige Anpassung des Zinses. Über die Höhe hält sich der Stadtrat bedeckt. Das gilt auch bezüglich des Vertrags des TC Allmend Zug mit der Stadt über die Nutzung der Anlage in der Riedmatt. Die Ausgangslage gestaltet sich hier entspannter, ist die Vereinbarung laut dem Stadtpräsidenten doch noch über zehn Jahre gültig.

Werkhof, Feuerwehrdepot und Tennisanlage im Göbli

Der TC Zug, der älteste und grösste Zuger Tennisverein, blieb auf der Anlage im Göbli an der Grenze zu Baar jahrzehntelang unbehelligt. Mittlerweile ist die Stadt auch nach Norden hin stark gewachsen und Flächen sind ein kostbares Gut – auch in der sogenannten Zone des öffentlichen Interesses. Denn neben dem Ökihof sollen in diesem Gebiet auch ein neues Feuerwehrdepot und ein neuer Werkhof entstehen. «Innovative Lösungen erlauben eine Kombination verschiedener Nutzungen auf demselben Areal», schreibt Karl Kobelt und ergänzt:

«Wie dieser Mix städtebaulich realisiert werden wird, ist aber noch völlig offen.»

Gegenwärtig ist hierzu eine Machbarkeitsstudie in Erarbeitung.

Trotz der ungeklärten Zukunft wird der TC Zug auf der Anlage von Herbst bis zum Frühling zwei Traglufthallen aufstellen, um auch winters im Göbli spielen zu können. Bislang hat sich der Klub andernorts Plätze gemietet. An der Generalversammlung wurde das mit 1,2 Millionen Franken veranschlagte Projekt trotz kritischer Einlassungen letztlich klar angenommen: Einer der lediglich 38 teilnehmenden Stimmberechtigten war dagegen, geht aus dem Vereinsmagazin hervor.

Vor dem Restaurant des TC Zug wird während der kalten Jahreszeit eine der beiden Traglufthallen stehen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 12. Dezember 2020)

Doch nicht nur in die Infrastruktur investiert der Verein. Sondern auch in die Juniorenförderung. Laut dem Präsidenten Arno Baumeler sei dies auch eine Folge der Diskussionen um die Zukunft der Anlage. Das heisst: Der Tennisklub will der Stadt seine Daseinsberechtigung beweisen – Nachwuchssport als wichtiger Teil der Standortstrategie also. Bislang setzte man auf Breitensport, jetzt können auch regionale Talente im Zuger Göbli spielen und gefördert werden. Mit Jorge Wernli hat der TC Zug einen Juniorenobmann gewonnen, der auf über 50 Jahre Erfahrung blickt. Er hat ein neues Konzept entworfen. Dieses beinhaltet, dass der Klub am auf Kinder ausgerichteten «Kidstennis» des Verbands Swiss Tennis teilnimmt, wie es bereits Vereine andernorts im Kanton anbieten. Ausserdem sind mit Pablo Guerrero, Zoran Jovcic und Agustin Banos Florez drei Trainer mit Fachausweis verpflichtet worden. Der ehemalige ATP-Spieler Florez leitet das neue «Advanced»-Programm für leistungsorientierte Junioren.

Die Trainercrew des TC Zug mit dem Juniorenobmann Jorge Wernli (hinten rechts). Bild: Matthias Jurt (Zug, 28. Mai 2021)

Ein Unterägerer lebt den Weg vor

Auch das Interclub-Aushängeschild des TC Zug, das NLB-Team um die einstige Weltnummer 1 Martina Hingis, soll sich aktiv einbringen. So hat bereits im vergangenen Sommer Kaj Quirijns aus Unterägeri mit den Frauen trainiert und ist daraufhin dem TC Zug beigetreten. Quirijns ist seit Anfang Jahr im C-Kader von Swiss Tennis und soll den ambitionierten Zuger Junioren ein Vorbild sein. Im Juli und August finden im Göbli ausserdem ein Trainingsevent sowie ein Nachwuchsturnier der Rafa Nadal Academy statt.

Zunächst stehen aber die letzten Runden im Junioren-Interclub auf dem Programm. Hier stellen der TC Zug und der TC Unterägeri mit je zwölf Teams die meisten im Kanton Zug, gefolgt vom TC Hünenberg mit elf. Die Zuger haben zwar nur eine Mannschaft in der höheren A-Liga. Doch allein die Teilnahme am Junioren-Interclub ist als Erfolg zu werten: Letztes Jahr stellte der Klub nämlich trotz fast 250 Nachwuchsspielern gar kein Team.