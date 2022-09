Veranstaltungsreihe zum Thema Demokratie in der Bibliothek Zug

Stadt Zug Die Bibliothek Zug legt den Fokus im Rahmen einer Veranstaltungsreihe auf die Demokratie Schweizer Politfrauen, die Zukunft der Demokratie oder mit Worten fechten: Bis Ende November organisiert die Bibliothek fünf entsprechende Anlässe. 02.09.2022, 17.49 Uhr

Die Bibliothek Zug startet am internationalen Tag der Demokratie am 15. September die Reihe Fokus Demokratie. In Vorträgen und Veranstaltungen wird über die Aspekte und Trends zum Thema Demokratie gesprochen. Das ist einer entsprechenden Medienmitteilung zu entnehmen.