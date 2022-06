CSP-Interpellation zur Erhaltung des Zuger Chriesimärts

Stadt Zug Die CSP befürchtet, dass der Stadtrat dem Chriesimärt den Stecker ziehen könnte Die behördlichen Mindestbedingungen des Marktreglements von fünf Ständen für die Durchführung des Chriesimärts auf dem Landsgemeindeplatz können nicht immer eingehalten werden, schreibt die CSP in ihrer Interpellation. Darum braucht es eine Sonderregelung für die «sensiblen Früchte». Tijana Nikolic 27.06.2022, 19.30 Uhr

Im Bild Vreny Nicolini vom Iten-Hof in Steinhausen an ihrem Marktstand am Zuger Chriesisturm. Stefan Kaiser (Zug, 20. Juni 2022)

In einer Interpellation fordert die Stadtzuger CSP: «Der Zuger Chriesimärt soll erhalten bleiben – darum braucht es eine Sonderregelung betreffend Marktreglement.» Denn laut der Fraktion mussten die Chriesi-Bauern im letzten Jahrzehnt schwierige Jahre mit grossen Ernteausfällen beklagen: dies wegen Frost in der Blütezeit, starker Schauer mit Hagel in der Erntezeit und wegen massiver Schäden durch die aus Südostasien eingeschleppte Kirschessigfliege.