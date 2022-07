Postulat der FDP Zug will Aufwertung des Zuger Stadtzentrums

Stadt Zug Die FDP beschäftigt sich mit der Verkehrspolitik und der Aufwertung des Stadtzentrums – nun geht der Stadtrat auf das Postulat ein Mit dem Postulat «Liberale Eckpfeiler für die zukünftige Mobilität und qualitative Aufwertung des Stadtzentrums» möchte die städtische FDP die Verkehrspolitik in die richtigen Bahnen lenken und eine Aufbesserung des Stadtzentrums mit weitsichtigen Lösungsansätzen ermöglichen. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Blick auf den Zytturm, die Altstadt und die Grabenstrasse. Bild: Andreas Busslinger/PD

Die FDP-Fraktion hat letzten August die Motion «Liberale Eckpfeiler für die zukünftige Mobilität und qualitative Aufwertung des Stadtzentrums» eingereicht. Dies, um die Verkehrspolitik in die richtigen Bahnen zu lenken und eine Aufwertung des Stadtzentrums mit «weitsichtigen» Lösungsansätzen zu ermöglichen. Der Grosse Gemeinderat hat die Motion in ein Postulat umgewandelt. Also in «nur» eine Forderung anstatt einen schriftlichen Antrag an das Parlament.