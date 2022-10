Schulhaus Herti: 30 weitere Millionen für Umbau und Sanierung

Stadt Zug Die GPK stimmt weiteren rund 30 Millionen Franken für Umbauten und Mietprovisorien für das Bauprojekt Schulhaus Herti zu 22,8 Millionen Franken für den Umbau und die Sanierung des Gebäudes der Schulergänzenden Betreuung werden von der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Gemeinderats befürwortet. Ebenso 5,31 Millionen Franken für die Installation der Mietprovisorien und den Umbau des Elementbaus. Tijana Nikolic 12.10.2022, 15.45 Uhr

Es sollen weitere Millionen für die geplanten Bauarbeiten des Schulhauses Herti bewilligt werden: Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Gemeinderats (GGR) der Stadt Zug stimmte kürzlich der Vorlage über einen Objektkredit von 22,8 Millionen Franken für den Umbau und die Sanierung des bestehenden Gebäudes der Schulergänzenden Betreuung zu. Ebenfalls stimmte die GPK einem Objektkredit von 5,31 Millionen Franken für die Installation der Mietprovisorien und den Umbau des bestehenden Elementbaus mit vier zu zwei Stimmen zu.

Zuvor erläuterten die Stadträtinnen, die Stadtratsvizepräsidentin und Vorsteherin Bildungsdepartement Vroni Straub und Stadträtin und Bauvorsteherin Eliane Birchmeier sowie Paul Knüsel, Leiter Hochbau, die Vorlage.

Bei der Beratung stellte GPK-Präsident Philip C. Brunner fest, dass der Anteil der Honorare etwas höher liegt als beim Erweiterungsneubau. Knüsel führt als Grund dafür den Umbauzuschlag an. Ebenso seien beim Umbau mehr Risiken vorhanden, die mit der Reserve abgedeckt werden.

Mittagsplätze sind knapp berechnet

Ein GPK-Mitglied hat ausgerechnet, dass bei voller Auslastung für nur rund die Hälfte der Kinder ein Platz in der Schulergänzenden Betreuung vorhanden ist. Birchmeier führt dazu aus, dass die 360 Plätze nach Berechnung des Bildungsdepartementes ausreichen werden: «Ein Platz kann von mehreren Kindern benützt werden.»

Das Mitglied erwidert, dass insbesondere die Mittagsplätze knapp berechnet sind. «Die Stadt Zug macht ein grosszügiges und zeitgemässes Angebot. Jedoch kann nicht mit einer Vollauslastung während der drei beliebtesten Tage gerechnet werden. Die Berechnung muss so erfolgen, dass die Räume über die ganze Woche gesehen gut ausgelastet sind. Ansonsten ist das Angebot nicht wirtschaftlich», sagt Birchmeier.

Betreuungsquote als zu tief erachtet

«Die Anzahl von 90 Kindern kann pro Etage aufgrund der Quadratmeterzahl der Räume noch etwas aufgestockt werden. Wie viele Quadratmeter pro Kind es braucht, wird sich vermutlich noch im Zusammenhang mit dem kantonalem Kinderbetreuungsgesetz etwas ändern», erläutert Straub.

Ein GPK-Mitglied erachtet die beim Projekt resultierende Betreuungsquote von 60 Prozent als zu tief. Dies signalisiert, dass man am Status quo festhalten will und die Frauen 60 Prozent arbeiten sollen oder Paare zusammen 160 Prozent. Birchmeier verneint und gibt zu bedenken, dass es sich um Durchschnittswerte handelt. «Zudem dient die zweite Ausbauetappe zur weiteren Analyse der Situation», so Birchmeier.