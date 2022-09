Stadt Zug Die Mobilität der Zukunft ist elektrisch – auf dem Areal der ZVB kann man das erleben und ausprobieren Die Veranstalter Stadt Zug, WWZ, ZVB und der Verein Elektromobilität Zug organisieren am 10. September den diesjährigen E-Mobilitätstag. 05.09.2022, 16.46 Uhr

Am 10. September 2022 findet der E-Mobilitätstag in Zug auf dem Areal An der Aa der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) von 10 bis 16 Uhr statt. Zu sehen sind Trends und Technologien der Elektromobilität und neue Ideen für den Strassenverkehr. Laut Medienmitteilung können E-Fahrzeuge aller Art ausprobiert werden und die anwesenden Fachleute beantworten alle Fragen rund um Elektromobilität.