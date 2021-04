Stadt Zug Die Musikschule öffnet trotz der Pandemie die Türen Am Samstag, 10. April, von 10 bis 14 Uhr, zeigen die Verantwortlichen das breitgefächerte Angebot der Öffentlichkeit. Überdies stehen die Lehrpersonen für Beratungen zur Verfügung. 07.04.2021, 08.38 Uhr

(bier) Der «Tag des offenen Hauses» bietet laut einer Mitteilung der Musikschule der Stadt Zug die Möglichkeit, «eine faszinierende Reise durch das Reich der Töne zu machen». Die Musiklehrpersonen beantworten in diesem Rahmen am Samstag, 10. April, von 10 bis 14 Uhr in der Musikschule Zug (Bundesstrasse 2) Fragen zum Gesangs- und Instrumentalunterricht und informieren über die Ensembles, Bands, Orchester, Chöre und das Tanzangebot.