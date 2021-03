Stadt Zug Die Organisatoren der Springkonkurrenz kämpfen gleich mit zwei Viren Der Grossanlass auf dem Stierenmarktareal ist durch die Coronapandemie sowie eine Pferdekrankheit gefährdet. Dennoch plant der Kavallerieverein eine Durchführung. Raphael Biermayr 11.03.2021, 05.00 Uhr

In diesen Tagen sind die Mitglieder des Kavallerievereins Zug über die Pläne bezüglich der aktuellen Springkonkurrenz auf dem Stierenmarktareal informiert worden. «Wir streben eine Basisveranstaltung an, bei der der Sport im Zentrum steht und kein Rahmenprogramm geboten wird», erklärt Gregor R. Bruhin, der dem Organisationskomitee (OK) vorsteht. Zudem ist geplant, die Wettkämpfe via Livestream im Internet zu übertragen.