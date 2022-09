Stadt Zug Die Poststrasse wird wegen Bauarbeiten gesperrt Im Abschnitt zwischen der Gotthardstrasse bis zum Guggiweg wird am Sonntag, 2. Oktober, der Deckbelag eingebaut. Die Strasse kann währenddessen nicht befahren werden. 29.09.2022, 14.00 Uhr

Das Baudepartement der Stadt Zug und die WWZ AG haben in den vergangenen Monaten die Poststrasse umfassend saniert. Am Sonntag, 2. Oktober, soll laut Medienmitteilung der Deckbelag in der Fahrbahn eingebaut werden.