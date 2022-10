Zug: Beim ehemaligen Güterbahnhof bauen die SBB 140 Mietwohnungen

Stadt Zug Die SBB planen den Bau von 140 Mietwohnungen in unmittelbarer Gleisnähe Ende Jahr ziehen der Zuger Ökihof und das Brocki nordwärts. Auf der frei werdenden Fläche soll bis 2027 Wohnraum entstehen – auch im sogenannten preisgünstigen Segment. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Das Areal des ehemaligen Güterbahnhofs in Zug, wo aktuell noch der Ökihof und das Brockenhaus stehen, ist von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) schon länger für eine Überbauung vorgesehen.

Der Ökihof wird künftig im Göbli zu finden sein. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 4. Oktober 2022)

Geplant sind dort 140 Mietwohnungen. Ein Drittel davon soll im Segment «preisgünstig» platziert sein. Jetzt liegt das Projekt vor, das die SBB weiterverfolgen. Es stammt von einer Zürcher Arbeitsgemeinschaft.

Nach dem Wegzug der beiden aktuellen Nutzer des Güterbahnhofs gegen Ende Jahr wollen die SBB schnell vorwärtsmachen.

Viel länger als breit

Die SBB-Immobilie hat eine eher ungewöhnliche Form: Das Gelände ist deutlich länger, als es breit ist. Es handelt sich sozusagen um einen überdehnten Flaschenhals. Dies zeigt sich daran, dass der potenzielle Bauplatz rund 400 Meter lang, aber nur gerade 25 Meter breit ist.

So soll es dereinst im Gebiet aussehen, wo aktuell noch der Ökihof steht. Bild: PD

Die für den Wohnungsbau auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs zur Verfügung stehende Fläche engt den Gestaltungsspielraum der Planerteams ein.

Häuser aufgereiht wie an einer Wäscheleine

Das bemerkten diese sehr schnell, als sie sich an die Aufgabe machten, dieses Gelände möglichst optimal zu nutzen. Insgesamt elf Teams beteiligten sich an der Ausschreibung. Nach einer ersten Sichtung fielen einige aus dem Rennen. Die anderen schaute die breit abgestützte Jury nochmals an.

Viele Planergemeinschaften packten alles in wenige Gebäude. Diese hatten dann, von Westen betrachtet, die Form eines nie mehr enden wollenden «Beton-Wurms». Zwar gab es hierbei Variationen, doch die Botschaft war stets dieselbe.

Das Siegerprojekt ist angeblich identitätsstiftend

Dieser Lösungsansatz war denn auch etwas, das bei der Jury nicht allzu gut ankam. Beim Siegerprojekt «Convenance» hingegen lobten die Bauspezialisten und stellten fest:

«Das Projekt besticht durch die Gesamterscheinung und stellt eine überaus überzeugende, eigenständige und identitätsstiftende Lösung für diesen Stadtteil dar.»

Mit dem Jury-Entscheid, der einstimmig fiel, beginnt bald die Feinarbeit. Wie David Gianinazzi von den SBB-Immobilien sagte, soll das Baugesuch so schnell als möglich eingereicht werden.

Da es sich an der Regelbauweise orientiert, ist kein politischer Prozess notwendig, Baubeginn soll im Jahre 2025 sein. Diese sollen, so der SBB-Immobilienverantwortliche, dann im Laufe des Jahres 2027 beendet werden können. Die Investitionen belaufen sich auf rund 90 Millionen Franken.

Dieses Gebiet möchten die SBB so bald als möglich überbauen. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 4. Oktober 2022)

Die Bauherrschaft hat ehrgeizige Pläne mit dem «Kirschloh»

Das Projekt heisst «Kirschloh». Wie es dazu kam, ist unklar. Bei den SBB ist dieser Begriff anscheinend schon seit 2015 in Gebrauch. Heisst das Gelände so? Im Buch Zuger Ortsnamen von Beat Dittli findet sich eine solche Bezeichnung nicht.

Generell ist das «Kirsch» am Anfang einer Ortsbezeichnung in diesem Buch unauffindbar. «Chriesi» hingegen schon. Beat Dittli vermutet auf Anfrage, dass die Namensgeber auf das mittelhochdeutsche Wort «lo» Bezug nehmen könnte. Dieses heisst «Wald, Gebüsch».

Wenn noch die Farbe Rot Geltung bekommen sollte, dann müsste es, so der Namensforscher, eigentlich «Kirschenloh» heissen. Kirsch selber sei ja ein farbloses Getränk.

Ein Teil der eingereichten Studien ist noch bis am Sonntag, 9. Oktober, an der Hofstrasse 15 in Zug zu sehen. Die Shedhalle ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

