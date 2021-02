Stadt Zug Die Stadt will den Austausch mit der Bevölkerung verstärken und lanciert einen Podcast In Zusammenarbeit mit der Firma Tincan Hello hat die Kommunikationsabteilung der Stadt Zug ein Pilotprojekt gestartet, um die Zugerinnen und Zuger auditiv zu informieren und zu unterhalten. Die erste Folge des neuen Podcasts «BeZug» ist nun verfügbar. 22.02.2021, 15.00 Uhr

Das Logo des neuen Angebots der Stadt Zug. Bild: PD

(rh) In die Stadt Zug reinhören: Ein neuer Podcast macht dies möglich. Die Stadt pflege den Austausch mit ihrer Bevölkerung, sei dies über Social Media oder über das Stadtmagazin, heisst es in einer Medienmitteilung. Zusammen mit der Firma Tincan Hello wurde nun ein Pilotprojekt gestartet. Die erste Folge des neuen Podcasts ist ab dem 22. Februar auf www.stadtzug.ch/podcast und auf allen Podcast-Streaming-Diensten abrufbar.