Stadt Zug Ein Jahr lang Verkehrsbehinderungen auf der Poststrasse Wegen neuer Leitungen für Energie und Schmutz- und Regenwasser stehen ab Anfang Juli Bauarbeiten an. 24.06.2021, 08.59 Uhr

(bier) Ab dem 5. Juli werden umfassende Bauarbeiten in der Zuger Poststrasse zwischen Gotthardstrasse und der Eisenbahnbrücke beim Dreiangelplatz ausgeführt. Die Arbeiten dauern laut einer Mitteilung der Stadt rund ein Jahr. In dieser Zeit werden die Werkleitungen der WWZ AG ersetzt und das Fernwärmenetz Circulago neu erstellt. Die Auftrennung von Schmutz- und Regenwasser zur Stadtentwässerung wird mit einer neuen Regenwasserleitung erweitert.

Der Verkehr werde während der Bauarbeiten in einem Einbahnsystem von der Gotthardstrasse bis zur Eisenbahnbrücke Poststrasse geführt. Ende Juni müssten die Bäume auf Seite Neustadt-Center und ein Teil der Bäume auf der östlichen Strassenseite für die umfangreichen Bauarbeiten gefällt werden. An ähnlichen Standorten werden sogenannte Baumgruben erstellt, in denen später wieder Bäume gepflanzt werden. «Die Baumgruben werden so ausgestaltet, dass die Wachstumsbedingungen für die Ersatz- und Ergänzungspflanzungen verbessert werden und sich der Baumbestand an der Poststrasse künftig kräftiger entwickeln kann», heisst es in der Mitteilung weiter.

Vor Ort werde auf Infotafeln während der gesamten Bauzeit über den Projektfortschritt und die aktuellen Arbeiten informiert.