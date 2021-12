Stadt Zug: Toilette an der Katastrophenbucht wird vandalensicher

Stadt Zug Fertig Zerstörung: Die Toilette an der Katastrophenbucht wird vandalensicher Im Frühling dieses Jahres wurde die öffentliche Toilette bei der Katastrophenbucht von Vandalen verwüstet. Nun reagiert die Stadt entsprechend. Ein Baugesuch ist eingereicht. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 02.12.2021, 11.45 Uhr

Das Baugesuch im Amtsblatt von Ende November ist kurz und knapp formuliert: «Einbau von WC-Anlage (...) Vorstadt, Katastrophenbucht.» Es handelt sich dabei um den Ersatz der im Frühling dieses Jahres verwüsteten WC-Anlage. Betroffen sind in der Stadt Zug neben der Anlage an der Katastrophenbucht aber auch weitere, wie jene am Landsgemeinde- und am Bundesplatz. Nun soll die Anlage an der Katastrophenbucht vandalensicher werden.

So sah die Toilette an der Katastrophenbucht im Frühling dieses Jahres aus. Bild: PD

Wie aus dem Baudepartement verlautet, sei die Anlage nach Vandalenakten jeweils wieder instandgestellt worden. Wie aus einer Interpellationsantwort des Stadtrats dazu hervorgeht, gab die Stadt in den letzten fünf Jahren gut 28’000 Franken für die Beseitigung von Beschädigungen öffentlicher WC-Anlagen aus, zuzüglich 200 Mannstunden, die insgesamt gut 75’000 Franken gekostet haben.

«Bei den nun geplanten Massnahmen geht es nicht um die Behebung von Schäden, sondern um den Bau einer vandalensicheren Anlage», schreibt das städtische Baudepartement auf Anfrage. Die Ansprüche an eine öffentliche WC-Anlage seien heute anders als in den 1960er-Jahren, als die bestehende Anlage gebaut wurde.

«Der grosse Vorraum wurde zunehmend als Partyraum genutzt, was zum Teil grosse Zerstörungen mit sich brachte.»

Die Kosten trägt die Stadt

Gerechnet wird mit Kosten von gut 190'000 Franken, die von der Stadt bezahlt werden. «Die neue WC-Anlage besteht aus zwei vandalensicheren Chromstahl-Unisex-Kabinen, wie sie schon an anderen Orten in der Stadt, am Arenaplatz und an der Weststrasse im Einsatz stehen», so das Departement. Die beiden Kabinen seien direkt von aussen zugänglich. Es gebe keinen Vorraum mehr, in dem sich die Leute aufhalten könnten und der von aussen nicht einsehbar sei. «Die Schäden, die durch Vandalenakte entstehen, können selten direkt einer Täterschaft zugeordnet werden. Beim WC in der Katastrophenbucht handelt es sich zudem um einen Komplettumbau einer bestehenden Anlage.»

Es sei nicht vorgesehen, die Anlage behindertengerecht zu gestalten. Im Kiosk, gleich neben der Anlage, steht bereits heute eine behindertengerechte Toilette, die mit einem Eurokey geöffnet werden kann, zur Verfügung. Die Anlage soll Mitte April 2022 zur Verfügung stehen.

