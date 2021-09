Stadtrat präsentiert neue Entwicklungsstrategie

Stadt Zug Entwicklungsstrategie soll der Kompass für die nächsten zehn Jahre sein Während mehrerer Monate hat der Stadtrat ein Papier mit Grundlagen erarbeitet. Konkretes will er im ersten Halbjahr 2022 verabschieden. Aktualisiert 28.09.2021, 15.46 Uhr

Die Stadt Zug soll unter anderem als Wirtschaftsstandort attraktiv bleiben. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Juni 2021)

«Zug bleibt Zug: visionär – lebenswert – pulsierend». Unter diesem Leitspruch hat der Stadtrat in den letzten Monaten eine Entwicklungsstrategie für die Gemeinde erarbeitet, die er am Dienstagnachmittag vorstellte. Wieso braucht es eine solche Strategie? Stadtpräsident Karl Kobelt erklärt das gleich zu Beginn: «Weil eine solche übergeordnete Strategie bislang fehlte.» Zwar gibt es verschiedene Teilstrategien, wie etwa jene der Smart-City, aber das Dach gab es nicht. Die Strategie soll der Entwicklung in den nächsten zehn Jahren einen Rahmen geben. Karl Kobelt kommentiert dies mit: