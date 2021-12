Erster Weihnachtsmarkt auf der Zuger Bahnhofstrasse

Stadt Zug Erster Weihnachtsmarkt an der Bahnhofstrasse Vom 16. Dezember bis zum 19. Dezember haben Fussgänger einen Grund, innezuhalten. Die Veranstaltung hat die Unterstützung der städtischen Behörden. Marco Morosoli 15.12.2021, 18.30 Uhr

Die Idee, zum ersten Mal an der als Durchgangsmeile bekannten Bahnhofstrasse einen kleinen, aber feinen Mini-Weihnachtsmarkt zu gestalten, geht auf die Initiative von Les Deux Men und dem Grand Café zurück. Die beiden Ausrichter schaffen auf dem Trottoir zwischen der Bahnhofstrasse 22 bis 28 einen weihnachtlichen Bereich. Die Besucher in der beleuchteten Zuger Bahnhofstrasse sollen dazu animiert werden, kurz innezuhalten, sich einen Glühwein im Herzen von Zug zu gönnen und in eine winterliche Erlebniswelt einzutauchen. Urs Raschle, Stadtrat und Verantwortlicher für die Bewilligungen, begrüsst die Idee und sagt: