Stadtzuger Sagen lassen die Zuhörer schaudern

Stadt Zug Erzählungen über Hexentänze und Rattenplagen sorgen für Gänsehaut Einer Tour in der Altstadt setzt sich mit Sagen auseinander – manche davon nehmen Bezug auf reale Unglücksfälle. Jasmin Maier 05.07.2021, 05.00 Uhr

Würde den Zuger Sagen heute noch Glauben geschenkt, dann spukten in der Altstadt noch immer Hexen herum. «Mit den Zuger Stadthexen war nicht zu spassen», sagt Maria Greco. Die Geschichtenerzählerin hat kürzlich durch die Altstadt des Kantonshauptorts geführt, um Sagen zu erläutern. Wie die der Zugerin Lissi Bossi, die mit bürgerlichem Namen Elisabeth Bosshard hiess. Sie habe Zugerinnen und Zugern den Erzählungen zufolge als Brandstifterin eingeheizt. Bereits wenige Jahre später geisterte Bossi als Sagengestalt herum: Als Oberhaupt der Zuger Hexenkultur sei sie jeweils nach Basel oder ins Elsass geflogen, um für ihre bereits kochende Suppen Schnittlauch und Zwiebeln zu holen. Auch brachte sie verheerende Unwetter über die Stadt.

Im 17. Jahrhundert waren Hexenverbrennungen gang und gäbe. Der Kanton Zug, der bei diesem Treiben eifrig mitmachte, richtete die letzte Hexe im Jahr 1939 hin. Die Zuger Gefangenen wurden im «Cheibeturm» gefoltert. Den Sagen zufolge blieben auch Kinder nicht verschont. Eine 9-Jährige, die der Hexerei bezichtigt wurde, entkam der Hinrichtung auf der Richtstätte im Schutzengel nur knapp.

Auch unter Wasser war einiges los

Darüber hinaus spukte es laut mehreren Sagen auch in den Tiefen des Zugersees. Gemäss Erzählungen soll sich im Zuger Seebecken ein kleines Unterwasserdorf befunden haben. «Der Wasserkönig hatte ein wunderschönes Töchterli», schwärmt Maria Greco während der Führung. Dieses schwamm jeweils vom Seevolk weg und bespitzelte die Landbewohner vom Ufer aus. Eines Tages erblickte die junge Königstochter einen attraktiven Herrn: der Sohn des Zuger Stadtschreibers. Aus einer anfänglichen Liaison wurde kurze Zeit später ernst. «Eine Hochzeit durfte jedoch nur unter einer Bedingung vollzogen werden», erklärt Maria Greco, «der junge Bursche soll ins Unterwasserdorf ziehen.»

Maria Greco sorgt für eine animierte Führung. Bild: Roger Zbinden (Zug, 3. Juli 2021)

Daraufhin verabreichte die Königstochter ihrem Gatten einen Zaubertrank, der ermöglichte, unter Wasser zu atmen. Nach der Hochzeit und einigen Jahren unter Wasser plagte den Sohn des Stadtschreibers schreckliches Heimweh nach der Altstadt. Also begab sich die Königstochter an Land und tröpfelte den Bewohnern der Untergasse wenige Tropfen Zaubertrank in deren Trinkwasser. In der Nacht vom 4. Auf den 5. März 1435 zog ein katastrophales Unwetter über die Zuger Altstadt und riss die unterste Häuserreihe, die nahe dem Landsgemeindeplatz erbaut wurden, in den See. Fortan lebten die Freunde und Bekannten ihres Gatten auch unter Wasser. Maria Greco erläutert schmunzelnd:

«Sagen zufolge hört man am Sonntagmorgen das Seevolk singen. Aber nur, wenn man die Ohren spitzt!»

Ein weiteres fatales Unwetterunglück ereignete sich am 5. Juli 1887 an der Seepromenade. 35 Häuser stürzten in Wasser. Über 600 Menschen verloren ihr Hab und Gut. Heute befindet sich an dieser Stelle die «Katastrophenbucht».

Eine dünne Steinsuppe für die Gefangenen

Ebenfalls als ein Wahrzeichen der Zuger Kultur gilt der Zytturm. Der mächtige Turm diente als Eingangstor der Zuger Altstadt. Früher, im 13. Jahrhundert wurde der Zuger Zytturm als Stadtgefängnis für mildere Strafen genutzt. In den kleinen Kammern im inneren des Turms wurden die unartigen «Wöschwiiber» festgehalten, um die umstrittenen Strafen abzusitzen – wortwörtlich, denn stehen oder ausgestreckt liegen konnte man in den Zellen nicht. «Mehr als eine ‹luggi Steisuppe› gab es nicht zu essen», schilderte Maria Greco.

Maria Greco (gestikulierend) erläutert eine Sage im Zytturm. Bild: Roger Zbinden (Zug, 3. Juli 2021)

Im sogenannten Föhnrichterstübli im obersten Stock des Zytturms wurde nach möglichen Unwettern Ausschau gehalten. Einer Sage zufolge befielen Ratten das Stübli. Da hatte ein Kunstschüler, der auf der Durchreise war, eine Idee: Eine grosse, schwarze Ratte an die Stelle des Eindringens zu malen, um die Tiere zu erschrecken. Die Zytturm-Wächter spotteten zunächst über die Idee. Nach weiteren Rattenplagen zeichneten sie schliesslich dennoch eine grosse schwarze Ratte an das kleine Loch. Wie bei einem Hexenwerk war die Plage überwunden. Die Zeichnung der Ratte weilt bis heute an der Wand des Zytturms: über dem Bogen auf dem Fenstersims.