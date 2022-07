Stadt Zug Farbkarten sollen Bauherren und Fachleute als Hilfsmittel dienen Die Stadt Zug hat das renommierte Institut Haus der Farbe mit der Untersuchung der Farbkultur in der Altstadt beauftragt. Die Ergebnisse werden nun mit dem Handbuch «Farbkultur Zug – Farbraum Altstadt» vorgelegt. 08.07.2022, 05.00 Uhr

Die Farben der Fassaden verleihen der Zuger Altstadt ihren Charakter. Bild: Stefan Kaiser

Die Zuger Altstadt ist ein einzigartiges Bijou. Was wäre sie ohne die abwechslungsreichen Farben ihrer Häuser? Jedes Haus präsentiert sich in einem eigenen Farbenkleid, mit unterschiedlichen Fassaden, Eingangstüren, Fensterläden oder Dachuntersichten. Kein Altstadthaus gleicht dem anderen, und trotzdem ergibt sich ein harmonisches Bild, das vom Leben und Zeitgeschehen geprägt ist.

Diese nuancenreiche und in der Vergangenheit sorgfältig gepflegte Farbkultur soll nicht nur bewahrt, sondern weiterentwickelt werden, schreibt das Baudepartement in einer Mitteilung. «Der Farbraum Altstadt soll Hauseigentümern und Fachleuten beim Eintauchen in die vielfältige Farbwelt der Zuger Altstadt nicht nur unterstützen und inspirieren, sondern hoffentlich auch viel Freude bereiten», führt Stadträtin Eliane Birchmeier, Vorsteherin des Baudepartements, darin aus.

Zusammenspiel von Farben und Architektur verstehen

Das Institut Haus der Farbe hat nun Farbkarten entwickelt, dies unter der Projektleitung des Baudepartements der Stadt Zug und in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Denkmalpflege und Archäologie. Sie dienen Eigentümerinnen und Eigentümern sowie Fachleuten bei Fassadenrenovationen in der Altstadt und sollen zudem das allgemeine Verständnis für das Zusammenspiel von Farben und Architektur fördern, führt das Baudepartement aus.

Das Handbuch «Farbkultur Zug – Farbraum Altstadt» ist Anfang Juli 2022 erschienen und kann beim Sekretariat des Baudepartements (baudepartement@stadtzug.ch) bestellt werden. Die Originalkarten können im Baudepartement bei der Abteilung Baubewilligungen eingesehen werden. (fae)