Tennis: Neues, internationales Turnier auf der Anlage des TC Zug

Stadt Zug Fast 1 Million Franken Budget: Im Tennisclub Zug wird ein neues Turnier ausgetragen Eine Gruppe plant im Sommer auf der Anlage im Göbli die Durchführung eines Turniers der zweithöchsten Klasse. Nicht nur Sportinteressierten soll etwas geboten werden. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 15.04.2022, 16.00 Uhr

«Du kannst das Challenger-Turnier nicht auslassen, um an die Spitze der Tenniswelt zu gelangen.» Dieses Zitat stammt aus berufenem Munde. Martina Hingis, die beste Schweizer Tennisspielerin der Geschichte und heutige Interclub-Spielerin des TC Zug, wirbt damit für das in Zug geplante 125er-Turnier der Challenger-Stufe.

Martina Hingis (links, im Gespräch mit Géraldine Dondit) spielt im Interclub-Team des TC Zug. Bild: Roger Zbinden (Zug, 8. Mai 2021)

Das «Finaport Zug Open» findet vom 24. bis zum 31. Juli statt. Spieler der Weltranglistenpositionen 70 bis 160 messen sich auf der Anlage im Göbli. Es könnte aber durchaus sein, dass sich auch zugkräftigere Namen aus tieferen Weltranglistensphären darunter finden werden. So hat beispielsweise Stan Wawrinka sein Comeback nach überstandener Verletzungspause Ende März an einem vergleichbaren Turnier in Marbella gegeben.

Wer in Zug spielen wird, hängt letztlich davon ab, wie die Wettbewerbe verlaufen, die davor anstehen; beispielsweise das Turnier der 250er-Stufe in Gstaad, das am 24. Juli zu Ende geht.

Vernetzung in Wirtschaft und Politik

Hinter dem Zug Open steckt ein Organisationskomitee, dem zwei Co-Präsidenten vorstehen. Einer davon ist Gaston Della Casa, dem eine Immobilienfirma in Hünenberg gehört. Im Organisationskomitee tauchen, wie das für grössere Veranstaltungen typisch ist, unter anderen weitere Namen aus Wirtschaft und Politik auf. So wie der von Rainer Leemann, ein FDP-Kantonsrat der Stadt Zug. Ihm darf man nicht nur Kontakte zu den Amtsstuben, sondern auch Tennisverstand zubilligen, war er doch viele Jahre Captain im Nationalliga-B-Interclub-Team des TC Zug.

Rainer Leemann als Zuger Interclub-Spieler. Bild: Werner Schelbert (Zug, 24. April 2013)

Leemann zufolge bewegt sich das Budget für das Zug Open in der Höhe von 900’000 Franken. Das OK hatte bei seiner – weiterhin andauernden – Suche bereits Erfolg. Der Grossteil des erwähnten Betrags sei dank zahlreicher Sponsoren bereits beisammen, über 40 Zuger Firmen böten Hand.

Tribüne und ein Festbereich

Neben direkter finanzieller Unterstützung sind auch Sachleistungen gefragt, etwa im Zusammenhang mit der Unterbringung der Spieler oder mit dem Ausbau der Infrastruktur auf der Anlage des TC Zug, die der Stadt gehört. Dazu zählt beispielsweise der Bau einer Tribüne mit fast 500 Plätzen. Oder die Schaffung eines Festbereichs für Zuschauer und weitere Gäste. Auch ein «Kids Day», bei dem Kinder mit dem Tennissport in Berührung kommen sollen, steht auf dem Programm. Überdies wird Rollstuhltennis zu sehen sein.

Die grösste Herausforderung der Organisatoren besteht darin, in den Sommerferientagen auch während der Woche Zuschauer auf der Anlage zu haben. Am Montag und Dienstag wird bereits ab 11 Uhr gespielt.

Auf der Anlage des TC Zug wird eine Menge Betrieb herrschen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 28. Mai 2021)

An der Reichweite der Bekanntmachung des Turniers dürfte es nicht scheitern. Denn neben Martina Hingis haben die Organisatoren einige bekannte Namen für Werbung gewinnen können. So etwa den Davis-Cup-Captain Severin Lüthi, der für jede Gelegenheit dankbar ist, bei der seine jüngeren Spieler sich ohne grosse Reisestrapazen mit starken Gegnern messen können. Oder aber der Zuger Spitzenschwinger Pirmin Reichmuth, der kurz nach dem Zug Open am Eidgenössischen teilnehmen wird.

Was die Verantwortlichen nicht beeinflussen können, ist das Wetter. Weil es im Kanton Zug keine Hallenplätze mit Sandbelag gibt, heisst es im Regenfall: warten, bis es aufhört.

