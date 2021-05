Stadt Zug FDP sagt Ja zum Neubau der Notzimmer im Göbli Der Vorstand der FDP der Stadt Zug empfiehlt, der Vorlage für den Neubau Notzimmer im Göbli am 13. Juni zuzustimmen. 16.05.2021, 14.28 Uhr

(haz) In der Stadt Zug ist es in der Vergangenheit immer schwieriger geworden, Personen in einer Notlage eine vorübergehende Unterkunft zur Verfügung stellen zu können. Durch den absehbaren Wegfall der Notzimmer im alten Kantonsspital verschärft sich laut Mitteilung der städtischen FDP die Situation zusätzlich.