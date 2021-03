Stadt Zug Feuer im Hobbyraum – 10 Bewohner eines Mehrfamilienhauses evakuiert In einem Hobbyraum an der Ägeristrasse ist ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. 19.03.2021, 13.38 Uhr

Ein Atemschutztrupp der FFZ löschte den Brand in einem Hobbyraum. Bild: Zuger Polizei

(haz) Am Freitagmorgen, 19. März 2021 kurz nach 8 Uhr, erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung, dass aus einem Hobbyraum an der Ägeristrasse in der Stadt Zug dichter Rauch dringt. Umgehend wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) alarmiert. Beim Eintreffen vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein Feuer in einem Hobbyraum fest. Dieses konnte laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden von einem Atemschutztrupp der Feuerwehr jedoch rasch gelöscht werden. Anschliessend mussten die Räumlichkeiten entraucht werden.