Bazu in Zug für die Wiedereröffnung bereit

Stadt Zug Für die Wiedereröffnung bereit: Die Schäden durch den Tiefgaragenbrand im Herrenmodegeschäft Bazu sind beseitigt Schwarzer, beissender Rauch drang vor rund einem Monat während des Brands an der Industriestrasse in den Verkaufsraum des Kleidergeschäfts. Dieses musste evakuiert und alle Kleider mussten ersetzt werden. Das Geschäftsführerpaar Zulauf hat den Laden wieder auf Vordermann gebracht und lädt zur Eröffnung ein. Tijana Nikolic 19.03.2022, 05.00 Uhr

Das Ehepaar Edith und Heinrich Zulauf machen ihr Modegeschäft Bazu Herrenmode wieder flott für die Wiedereröffnung am 24. März nach dem Tiefgaragenbrand Mitte Februar. Bild: Maria Schmid (Zug, 16. März 2022)

Edith Zulauf sass am Computertisch in ihrem kleinen Eckbüro, als sie plötzlich einen ungewöhnlichen Geruch wahrnahm. «Zuerst dachte ich, das wären Kabel, die heiss geworden sind und aneinander kamen», erinnert sich die Geschäftsinhaberin von Bazu Herrenmode an der Gotthardstrasse 3 in Zug. Doch mit den Kabeln war alles in Ordnung, aber der beissende Geruch wurde immer stärker. «Ich ging raus in Richtung Rosenbörse, um etwas zu kaufen und sah um die Ecke bereits schwarze Rauchwolken hervorkommen», erinnert sie sich weiter und wirkt sichtlich berührt.

«Dann ging alles schnell. Der Rauch drang durch die Wände in unseren Laden rüber und die Feuerwehr kam mit heulenden Sirenen angefahren. Wir mussten den Laden verlassen und ich stand die nächsten Stunden in sicherem Abstand in der Nähe und musste mitansehen, wie der Laden mit allen Kleidern darin völlig verqualmt wurde», erinnert sich Heinrich Zulauf, der Ehemann von Edith und ebenfalls Geschäftsinhaber von Bazu Herrenmode. Dem Ehepaar (nach eigenen Angaben im Alter von 60 plus) schoss durch den Kopf, dass sie ihren Laden und damit ihren Lebensunterhalt seit 26 Jahren verlieren könnten. Edith Zulauf:

«Ich ging sofort nach Hause, ich konnte das nicht mitansehen.»

Denn an der Industriestrasse haben vor einem Monat zwei Autos in einer Tiefgarage gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Dabei qualmten schwarze Rauchschwaden beissend aus der Tiefgarageneinfahrt eines Gebäudes an der Gotthardstrasse 3 auf die Industriestrasse heraus. Bazu Herrenmode war dabei eines von mehreren evakuierten Geschäften an der Gotthardstrasse 3, die um ihr Eigentum bangten.

Aufzuhören war keine Option

«Nach dem ersten Schock war für uns klar, dass wir weitermachen möchten, egal, wie schwer der Wiederaufbau sein wird», sagt Edith Zulauf. Heinrich Zulauf fügt noch an:

«Nach dem Brand das Geschäft nicht wiederzueröffnen, hätte für uns einen üblen Nachgeschmack hinterlassen und das wollen wir nicht.»

Das ganze Sortiment im Laden und in einem Lager im Untergeschoss war nach der Löschung unbrauchbar. Die Versicherung kam und nahm alle Kleidungsstücke mit. «Das war schon ein bedrückendes Gefühl, als der Laden nach und nach ausgeräumt wurde. Glücklicherweise übernimmt die Versicherung den sehr hohen Schaden». so Heinrich Zulauf.

Nach aufwendigen Putzarbeiten einer externen Firma der Gebäudeverwaltung glänzt der Laden wieder, es liegt kein beissender Geruch in der Luft mehr, der einige Tage nach dem Brand noch anhielt. Und die Ladenflächen füllen sich langsam mit der neusten Frühlings- und Sommermode für junge und reifere Herren. «Unsere langjährigen Lieferanten kamen uns sehr entgegen bei den grossen Mengen, die wir nun bestellen mussten. Von einigen Firmen kamen sogar die Verantwortlichen persönlich vorbei, um zu sehen, wie es uns geht», führt Heinrich Zulauf aus. Das motiviert das Paar ungemein und gibt ihnen den Zuspruch dafür, dass sie sich richtig entschieden haben, ihr Modegeschäft weiterzuführen.

Über 2000 Personen zur Wiedereröffnung eingeladen

Der grosse Zuspruch kommt auch von ihren Kunden und Bekannten: «Viele schauen kurz rein und erkundigen sich, wie es läuft und ob wir Hilfe brauchen. Andere laufen am Schaufenster vorbei und zeigen mit dem Daumen nach oben, als Zeichen, dass sie unsere Wiedereröffnung schätzen. Das bedeutet uns unglaublich viel», sagt Edith Zulauf. Ein Ehepaar, das zu ihren Stammkunden gehört, lud sie am Wochenende nach dem Brand sogar zum Mittagessen ein.

Die Zulaufs empfangen aktuell täglich kistenweise Waren, die sie zusammen mit ihrem Geschäftspartner Rupert Bachmann und einer Mitarbeiterin auspacken und im Laden präsentieren. Denn schon am nächsten Donnerstag, 24. März, ist es so weit, und das Modegeschäft kann mit brandneuen Kleidern und frisch hergerichteten Verkaufsräumen seine Wiedereröffnung feiern. «Dazu haben wir über 2000 Personen aus unserer Kundenkartei eingeladen. So einen unerwarteten Neuanfang muss man gross feiern», sagt Edith Zulauf, die nun wieder positiv in die Zukunft blicken kann.

