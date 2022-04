Stadt Zug: Der "Gluscht" im Mai bringt alles für Gourmets

Stadt Zug «Gluscht» meldet sich nach Pandemiepause an der Seepromenade zurück Vom 5. bis zum 8. Mai werden verschiedene Speisen angeboten und es herrscht Festbetrieb. 19.04.2022, 08.31 Uhr

Der Zuger «Gluscht» zeigt sich laut einer Medienmitteilung in völlig neuem Gewand. Mit der «Gluscht» für Speis und Trank ist neu die «Luscht ufs Läbe» dabei. Spielerisch orientiert am handgezeichneten Wimmelbild des internationalen Grafikers Stephan Hollich, entdecken die Gäste viel Spielerisches auf dem Areal: beleuchtete Blumen und Blüten, bunte Sitzmöbel wie Liegestühle auf der Wiese, Strandkörbe am Seeufer, Sitzsäcke mit LED-Tischen in der Musiclounge am Lindenplatz, Palettencouches an der Seepromenade oder klassische Festgarnituren.