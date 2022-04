Zug: Das «Gotthärdli» ist nun auch ein Gartenlokal

Stadt Zug «Ich bin richtig glücklich»: Das «Gotthärdli» von Nadja Müller ist nun auch ein Gartenlokal Das Restaurant beim Eingang zum Landsgemeindeplatz kann neuerdings den gegenüberliegenden Raum unter der Linde nutzen. Dies dank eines Umdenkens in der Politik. Die Wirtin ist nicht nur deshalb optimistisch. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 22.04.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nadja Müller arbeitet seit 16 Jahren im «Gotthärdli», seit 14 Jahren führt sie es auch. Stefan Kaiser (Zug, 22. April 2022

Ihr Glück wäre perfekt, wären die Tische und Stühle für den Aussenbereich schon da. Doch diese lassen seit Wochen auf sich warten. «Lieferverzögerungen bei diversen Produkten», erklärt Nadja Müller. Ärger sucht man dennoch vergebens in der Stimme der 39-jährigen Wirtin des Restaurants Gotthärdli am See in Zug, das von allen nur «Gotthärdli» genannt wird. Sie nimmt das Unabänderbare hin und schaut nach vorn.

Grund dazu gibt es nach zwei Jahren, in denen die Gastronomie unter den Pandemiebekämpfungsmassnahmen ächzte, genug. So dürfen Müller und ihr Team neuerdings den Platz unter der Linde gegenüber ihrem namhaften Thairestaurant nutzen.

Auf diesem Platz darf das «Gotthärdli» Gäste bewirten. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 22. April 2022)

Dieser ist sozusagen ihr Gastgarten auf öffentlichem Grund. Das «Gotthärdli» steht damit für das Umdenken, das seit Covid-19 Einzug in den Stadtrat gehalten hat.

Schon lange im Geschäft

Nadja Müller ist seit 16 Jahren im Betrieb und führt diesen seit 14 Jahren. 2009 wurde sie von den Lesern der «Zuger Presse» «Bedienung mit Herz» im Kanton Zug gewählt. Sie sagt, dass ihre Vorgänger dem Wunsch der Nutzung des Lindenplatzes noch auf taube Ohren gestossen waren. Nun sei es die Stadt gewesen, die auf sie zugekommen sei, mit dem Vorschlag, jenen zu bewirtschaften.

Das traf sich gut. Müller wollte seit längerem über mehr als nur die paar Aussenplätze vor der Bar unterhalb des Restaurants Gotthärdli verfügen. Doch auf den nebenan gelegenen Parkplätzen im Privateigentum war das nicht möglich. Und der Weg hinter dem Lokal ist wegen der Neigung nicht dafür geschaffen. Nun also klappt es, und erst noch an einem besonderen Ort mit natürlichem Schattenspender und Blick auf den Zugersee.

Neues Restaurant in Rotkreuz

«Ich bin richtig glücklich», sagt Nadja Müller. Das bezieht sie nicht nur auf das «Gotthärdli am See», sondern auch auf den «Siam Garden», der kürzlich von ihr und ihrem Freund Roger Eggermann in der Suurstoffi in Rotkreuz eröffnet wurde. Weil nach der Pandemie das Geld knapp war, übernahmen die beiden die Bauführung anstelle des ursprünglich geplanten Architekten.

Das Ergebnis lässt selbst Müller staunen. «Es ist einfach toll geworden und ich bin sehr stolz auf meinen Roger», sagt die Luzernerin über das im Vergleich zum «Gotthärdli» deutlich grössere Lokal, in dem zuvor die Bäckerei Creabeck eingemietet war.

Erstaunlich: Während viele Wirte über Probleme bei der Personalsuche klagen, sei Müller mit (brauchbaren) Bewerbungen geradezu überhäuft worden. Sie ist überzeugt:

«Unsere Mitarbeitenden fühlen sich im gegebenen Arbeitsklima wohl, werden fair entlöhnt und sagen das weiter. Das hat uns dabei geholfen.»

Zum guten Ruf soll auch der «Siam Garden» beitragen, der am 7. Mai offiziell eröffnet wird.

Die dreifache Mutter und Unternehmerin Nadja Müller hat also schon jetzt eine Menge Gründe, froh zu sein. Und noch einen mehr, wenn die Aussenmöbel angekommen sind.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen