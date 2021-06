Stadt Zug Im knallroten Kanu: Dieser Fasnächtler machte während des Unwetters in Zug eine Ausfahrt Das Gewitter am Montag hat ein Zuger für eine spezielle Aktion genutzt. Mit seinem Kanu ist er durch die Stadt gerudert – in fasnächtlichem Gewand. 24.06.2021, 09.26 Uhr

Nicht alle haben während des Gewitters am Montag Zuflucht in den eigenen vier Wänden gesucht. Thomas Weiss aus Zug hat zum Beispiel genau das Gegenteil gemacht, wie PilatusToday berichtet. Da die Zuger Strassen voll mit Wasser waren, hat er sein Kanu gepackt und ist in seinem Fasnachtgewand durch die Stadt gerudert: