Zug: 18- bis 30-Jährige sollen ehemaliges Kloster beleben

Stadt Zug Junge Leute sollen nach der Auflösung des Klosterbetriebs der Maria Opferung neues Leben einhauchen Ab dem 12. September beginnt in den Räumen des Klosters Maria Opferung ein christliches Orientierungsjahr. Das neue Angebot «Oasis» wird getragen von einem unabhängigen Verein. 25.08.2021

In die historischen Gebäude des Klosters Maria Opferung wird neues Leben einkehren. Bild: PD

Noch lebt im Kloster Maria Opferung über der Stadt Zug eine Ordensschwester. Der Klosterbetrieb ist nach dem Tod von Frau Mutter Schwester Anna Nerlich im Dezember 2019 nach und nach aufgelöst worden. Gleichzeitig wurde, wie Paul Thalmann, Präsident des 2013 gegründeten Vereins Kloster Maria Opferung, erklärt, das alte Klostergebäude für die Übernahme neuer Aufgaben renoviert und saniert. Eine solche neue Aufgabe für das Klostergebäude wird es nun ab Mitte September geben. Paul Thalmann sagt:

«Die Schwesterngemeinschaft pflegte immer schon enge Beziehungen zu jungen Erwachsenen aus Zug und der Umgebung.»

So sei 2017 auf Wunsch der Schwestern eine befreundete Familie in eine Wohnung ins Klostergebäude gezogen. 2018 mietete die Vereinigung Anima Una, die personell zur 2017 eingezogenen Familie Verbindungen hat, Büroräume im Kloster. Anima Una ist eine Plattform für katholische Initiativen in der Deutschschweiz. Laut Website ist Anima Una ein «Zusammenschluss verschiedener Vereine, die sich in der katholischen Kirche engagieren, um die Freude des Evangeliums unter die Menschen zu bringen».

Unterstützung von Abt Urban

Diese Plattform ist es denn auch, die für ein neues Angebot die Räume des Klosters nutzen wird. Anima Una ist innerkirchlich, aber auch besonders in verschiedenen Gesellschaftsschichten in der Region Zug, gut vernetzt und geniesst eine breite Basis an Unterstützung. So sind das Bistum Basel und die Schweizer Bischofskonferenz sowie auch die lokale Stadtpfarrei St.Michael mit Anima Una in gutem Austausch.

«Mittels eines Bewerbungsverfahrens konnten die Vertreterinnen und Vertreter von Anima Una den Verein Kloster Maria Opferung überzeugen, dass sie geeignete Voraussetzungen mit sich bringen, um das historische Klostergebäude im Sinne der Schwestern in die unmittelbare Zukunft zu führen», schreibt Präsident Paul Thalmann auf Anfrage. Seit dem 1. Juli ist Anima Una dabei, die Idee eines geistlichen Zentrums für vorwiegend junge Menschen und junge Familien umzusetzen. Grosser Teil dieser neuen Nutzung des Klosters ist das Angebot «Oasis — Christliches Orientierungsjahr». Das Angebot richtet sich an junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren. Die Entwicklung wird unter anderem von Urban Federer, Abt des Klosters Einsiedeln, unterstützend begleitet.

Geistliches Leben der Öffentlichkeit zugänglich machen

«Das Angebot eines Zwischenjahres für interessierte junge Erwachsene startet am 12. September und wird aus einer Kerngruppe von fünf bis sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmern bestehen», führt Paul Thalmann aus.

«Diese jungen Menschen, die als Wohn- und Lerngemeinschaft im Kloster zusammenleben und auch einige Aspekte des klösterlichen Rhythmus übernehmen, bilden zukünftig sozusagen das Herz des Lebens in Maria Opferung.»

Die Gartenbewirtschaftung und Klosterwerkstatt würden weitergeführt und auch das geistliche Leben werde ab Oktober wieder mit regelmässigen Gottesdiensten für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. «Zudem wird Anima Una auch das bereits langjährig bestehende Angebot der Schwestern, das vorwiegend Frauen im Kloster auf Zeit mitleben können, weiterführen», so Thalmann.

Für den Präsidenten des Vereins Kloster Maria Opferung ist es eine schöne Fügung, dass die über mehrere Jahrhunderte dauernde Tradition an geistlichem Leben in Zug mit jungen und dynamischen Kräften weitergeführt werden kann. «Es ist sozusagen wie damals ganz am Anfang. Es waren ja vor über 600 Jahren auch junge Laien, sogenannte Beginen und Begarden, die an diesem Ort das geistliche Leben begründeten.»