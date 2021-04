Stadt zug Kehrt endlich Ruhe in die Kulturpolitik ein? Nach einem Chaos bezüglich Ausrichtung von Beiträgen in der Kulturkommission scheint die Lage nun entspannter zu sein. Vanessa Varisco 19.04.2021, 14.36 Uhr

Die Kulturförderung bewegte die Stadt Zug. Zu sehen ein Konzert im Theater Casino. Bild: Jakob Ineichen (23. September 2020)

Die Ausrichtung von Beiträgen im Bereich Kultur und Stadtentwicklung will sauber geregelt sein. In der Stadt Zug kam es in den letzten Jahren besonders bei der Ausrichtung kultureller Förderbeiträge nämlich zu einem Chaos. So sollte einem Mitglied der Kulturkommission von jener Institution ein Atelierstipendium zugesprochen werden. Daraufhin wurde die ganze Kulturförderung umgekrempelt und eine neue Abteilung Kultur geschaffen.