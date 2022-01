Stadt Zug Knackpunkt Lärmbelastung: Weshalb Feuerwehrdepot und Werkhof nicht mitten ins Zentrum sollen Der Stadtrat hat verschiedene Standorte beurteilt – und zeigt sich überzeugt von jenem im Göbli. Vanessa Varisco 03.01.2022, 11.30 Uhr

Das periphere Gebiet der Stadt Zug, das Göbli, ist gehörig im Wachstum. So entsteht dort beispielsweise der neue Ökihof, das Gebäude mit den Notzimmern, und gleichzeitig baut die Confiserie Speck dort eine neue Produktionsstätte inklusive Wohnungen. Die Entwicklung, welche von der Stadt ausgeht, warf bei der SVP-Fraktion Fragen auf. So habe sie aus der Zeitung vernommen, dass die Stadt «im Göbli bereits einen neuen Werkhof mit neuem Feuerwehrgebäude» plane, «obwohl diese Infrastrukturen bereits an der Göblistrasse 7 beziehungsweise an der Ahornstrasse 10 bestehen und der Öffentlichkeit dazu kaum verlässliche Informationen vorliegen».

Sie reichte deshalb die Interpellation «Verschläft die städtische Politik die Prüfung aller denkbaren Optionen und Chancen im Göbli, während der Stadtrat einmal mehr städtisches Eigentum unter kurzfristigen politischen Gesichtspunkten verspielt» ein. Der Stadtrat legte seine Antwort dazu Mitte Dezember vor.

Mehrere Varianten geprüft

Gleich zu Beginn des Berichts stellt der Stadtrat klar, dass Feuerwehrdepot und Werkhof in gutem Zustand sind. Aber es gebe einige Bereiche, die allerdings nicht mehr den Anforderungen der Feuerwehr entsprächen. Beispielsweise sei die Raumhöhe für die aktuellen Fahrzeuge knapp, die Lagerräumlichkeiten seien unpraktisch auf mehrere Geschosse verteilt und die Bodenlasten zu gering. Ausserdem liegt das Gebäude mitten im Wohngebiet, was lärmtechnisch nicht optimal sei.

Das Bedürfnis respektive die Notwendigkeit, das Feuerwehrgebäude und den Werkhof betrieblich zu optimieren, stehe schon lange im Raum. Diese Bedürfnisse lassen sich mittels Sanierung nicht umsetzen. Aufgrund von vielen Synergien der beiden Betriebe ist ein gemeinsamer Standort nach wie vor richtig. Die Verlagerung der zwei Betriebe ins Göbli, das heisst an die Peripherie der Innenstadt, verbunden mit der Nähe zur Tangente und zum Ökihof, erachtet der Stadtrat als ideale Lösung.

Für ein neues Logistikcenter komme innerstädtische Liegenschaften mit unmittelbarer Nähe zu Wohnbauten deshalb «nicht in Frage». Analysiert werden sechs mögliche Standorte. Der Verbleib am derzeitigen Standort zählt ebenfalls dazu, wird vom Stadtrat aber als nicht geeignet angesehen. Wegen der oben genannten Defizite. Selbiges gilt auch für einen Umzug in nächster Nähe des jetzigen Standorts. «Die Nachteile betreffend Lärm zu den Nachbargrundstücken (PK der Stadt Zug und Credit Suisse) würden dadurch erhalten. In Kombination mit städtischen Wohnungen würden diese sogar noch verschärft, weil noch mehr Bewohnerinnen und Bewohner davon betroffen wären.» Und ausserdem müsste ein teures Provisorium für die FFZ und den Werkhof erstellt werden für die Zeit des Abbruchs und Neubaus.

Der Lärm wird zum grossen Knackpunkt

Viele der Varianten, nach denen die SVP fragt, beurteilt der Stadtrat als ungeeignet. Argumente dafür ist immer wieder die mögliche Lärmbelastung für die Nachbarschaft. Zur Option der SVP, das Gebäude ins Stadtzentrum zu verlegen und den «Bau von attraktiven Wohnungen durch Wohnbaugenossenschaft über dem neuen Feuerwehrgebäude als Hochhaus», schreibt der Stadtrat: «Wohnungen über einem neuen Feuerwehrgebäude wären unattraktiv, weil sie bezüglich Lärm sehr stark exponiert wären.» Die SVP schreibt zu dieser Möglichkeit ausserdem, dass eine räumliche Trennung so denkbar wäre, was der Stadtrat wie folgt einordnet:

«Die räumliche Nähe zum Werkhof bringt Synergien mit sich, die heute bereits genutzt werden und an einem neuen Standort weiter verstärkt würden.»

Man habe alle Grundstücke der Stadt Zug nördlich des Bahnhofs geprüft. «Die Grundstücke, welche aufgrund der Grösse und verkehrstechnischen Erschliessung in Frage kämen, sind bereits spezifisch genutzt.» Es handelt sich dabei vorwiegend um Schul- und Sportanlagen. Es komme lediglich das Grundstück im Göbli in Frage.