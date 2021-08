Miss Miu eröffnet im Metalli Zug ein koreanisches Restaurant

Stadt Zug Koreanisches Restaurant in der Metalli ist offen Mitten in der Stadt Zug eröffnet ein neues Restaurant. Es ist auf koreanische Spezialität ausgelegt. 12.08.2021, 05.00 Uhr

Im Einkaufszentrum Metalli hat das Lokal Miss Miu eröffnet. Es bietet koreanische Küche an und hat montags bis samstags von 10 bis 23 Uhr sowie sonntags von 12 bis 22 Uhr offen. Am Donnerstag findet die offizielle Eröffnung mit einem Welcome Drink statt.