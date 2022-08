Stadt Zug Leerkündigungen an der St.Johannes-Strasse 23: Die Antworten des Stadtrats werden durchgewunken Die 54 Jahre alte Liegenschaft, der Pensionskasse der Stadt Zug, muss umfassend saniert werden. 30 Mietparteien müssen dafür bis Ende März 2023 ihre Bleibe verlassen. Zahlreiche Zuger Gemeinderäte finden, es braucht dringend Hilfeleistungen für Härtefälle bei den Mietenden. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 30.08.2022, 22.09 Uhr

Darum geht es : 30 Mietparteien müssen ihre Wohnungen an der St.-Johannes-Strasse 23 wegen Sanierungsarbeiten verlassen. Die SP-Fraktion der Stadt Zug hat dazu im Mai eine Interpellation eingereicht.

Bis Ende März 2023 müssen 30 Mietparteien der Liegenschaft an der

St.-Johannes-Strasse 23 in Zug ausziehen. Bild: Maria Schmid (Zug, 1. Juli 2022)

Nach der zweimonatigen Sommerpause versammelte sich der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug (GGR) nun erneut zur achten Sitzung im Zuger Kantonsratssaal. Geleitet wurde die Sitzung vom Vizepräsidenten des GGR Roman Burkard. Ein wichtiges Thema dabei war die Antwort des Stadtrats auf die Interpellation der SP-Fraktion vom Mai, betreffend die Leerkündigungen an der St.-Johannes-Strasse 23 in der Stadt Zug.

Die 54 Jahre alte Liegenschaft, die zum Portfolio der Pensionskasse der Stadt Zug gehört, muss bekanntlich unter anderem wegen der Erdbebensicherheit und des Brandschutzes umfassend saniert werden. 30 Mietparteien müssen dafür bis Ende März 2023 ihre Bleibe verlassen. Nach getaner Arbeit sollen die Parteien wieder zurückkehren können, allerdings müssen sie dann mit einem beachtlichen Mietaufschlag von im Durchschnitt 58 Prozent rechnen.

Es braucht Hilfeleistungen für Härtefälle

Ivano De Gobbi von der SP-Fraktion sieht die Beantwortung des Zuger Stadtrats nicht als ganz so freiwillig, da die Stadt Zug und somit auch der Stadtrat massgeblich die Geschicke der Pensionskasse mitbestimmen würden. De Gobbi hielt fest:

«Die Hälfte des Vorstands der Pensionskasse ist gemäss dem Organisationsreglement durch den Stadtrat gewählt. Die Geschäftsführerin der PK ist die Leiterin Personaldienst, und der Departementssekretär des Finanzdepartements ist ein Arbeitnehmervertreter im Vorstand.»

Mit dem Kündigungsschreiben vom April seien die Mietenden über die Vorgehensweise sowie mögliche Unterstützungen informiert worden. «Wenn man allerdings mit den Betroffenen ins Gespräch kommt, wird die Situation nicht ganz so rosig dargestellt», fährt De Gobbi fort. Viele der Personen hätten Existenzängste, und die gelte es ernst zu nehmen. Es bräuchte Hilfeleistungen für die Härtefälle.

«Denn eine 4,5-Zimmer-Wohnung wird in der Liegenschaft heute im Durchschnitt für 1280 Franken vermietet. In Zukunft soll die Miete für so eine Wohnung 2566 Franken betragen. Das ist ein Aufschlag von 100 Prozent», so De Gobbi. Auch Mitte-Gemeinderat Benny Elsener findet, dass eine akzeptable Lösung geschaffen werden müsse.

Gemeinsame Lösung für ältere Personen schaffen

«Ob die Eigentümerin bei den Gesprächen und Kündigungen das notwendige Feingefühl gehabt hat, entzieht sich unserer Kenntnis, aber Handlungsbedarf ist gefordert», kommentierte Elsener. Für die Mitte-Fraktion sei es unerlässlich, dass es Härtefallregelungen geben müsse. «Zum Beispiel für ältere Leute mit einer aus ihrer Zeit tiefen AHV und PK müssen gemeinsam Lösungen geschaffen werden», konkretisierte Elsener.

Auf der anderen Seite finde er, müsse das Bauvorhaben von den Mietenden akzeptiert und die Verantwortung der Eigentümer respektiert und gutgeheissen werden. Die Lösungen in der Antwort des Stadtrats seien für die Mitte-Fraktion noch nicht zufriedenstellend, und darum nehme sie die Antwort negativ zur Kenntnis.

Der Stadtrat müsste die Anfrage zurückweisen

Werner Hauser von der FDP-Fraktion legte ein Votum ein. Er leite selber seit Jahren eine Pensionskasse und sei mit solchen Gegebenheiten bestens vertraut. Man müsse zur Kenntnis nehmen, was der Stadtrat bereits in seiner Antwort kommuniziert habe. Hauser weiter:

«Die städtische Pensionskasse ist eine eigene Rechtspersönlichkeit und nebst den verantwortlichen Organen nur den Destinatären rechenschaftspflichtig.»

Demzufolge sei der Adressat für die Interpellation falsch, und der Stadtrat müsste korrekterweise die Anfrage zurückweisen, findet Hauser in seinem Votum. Im Weiteren sei zu erwähnen, dass die Pensionskassen sehr stark reglementiert seien und in mancher Hinsicht nur wenig Spielraum haben.

Es solle auch zu bedenken sein, fand Etienne Schumpf von der FDP-Fraktion, dass die aktuellen und langjährigen Mietenden über Jahrzehnte keine Mietzinserhöhung bekommen hätten. Sodass der Mietzins für eine 3,5-Zimmer-Wohnung bei 931 Franken läge. Nach der Sanierung soll der Preis neu im Durchschnitt bei 1985 Franken liegen – was auch ein attraktiver Mietpreis sei.

Trotzdem wurde die Antwort des Stadtrats mit 18 positiven zu 12 negativen Stimmen und einer Enthaltung positiv zur Kenntnis genommen.

