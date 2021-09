Stadt Zug Messungen zeigen Bewegungen bei der Katastrophenbucht Die Veränderungen der Kontrollpunkte im Bereich der Zuger Seebucht seien laut den Behörden unkritisch und lägen im erwarteten Bereich. 08.09.2021, 09.46 Uhr



Nicht umsonst heisst die Zuger Seebucht im Volksmund «Katastrophenbucht». Der Name leitet sich aus der Vorstadtkatastrophe ab, bei der die Bucht entstand, als am 5. Juli 1887 das Ufer des Sees einbrach und 35 Wohnhäuser im See versanken. Elf Personen kamen dabei ums Leben, 650 wurden obdachlos.