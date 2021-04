Stadt Zug Mit Urs Steiner verabschiedet sich ein streitbarer Pfarrer Der 67-Jährige wird Ende September in der katholischen Kirche Gut Hirt seine letzte Messe vor der Pensionierung lesen. Der Spätberufene wird als innovativer Gerneredner in Erinnerung bleiben, der in besonders emotionalen Momenten aber auch gut zuhören kann. Raphael Biermayr 29.04.2021, 16.00 Uhr

«Manchmal wünschte ich, ich könnte besser einfach mal die Klappe halten», sagt Urs Steiner und lacht. Der Pfarrer der katholischen Kirche Gut Hirt in Zug gilt zu Recht als Vielredner, wie ein Gespräch in seinem Büro zeigt. Ihm sei zugutegehalten: Es ist nicht leicht, auf fast 20 Jahre zurückzublicken, ohne vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen. Der 67-Jährige wird nämlich Ende September in Pension gehen und somit sein ganzes offizielles Pfarrerleben an der Baarerstrasse verbracht haben.

Urs Steiner hat in der Kirche Gut Hirt eine künstliche Schafherde platziert – sehr zur Freude der Kinder.

Bild: Maria Schmid (Zug, 28. April 2021)

Der Spätberufene empfing erst 2001 die Priesterweihe, im Jahr darauf begann er im Alter von 49 Jahren seine Tätigkeit in Zug. Er habe hier seinen Lebensmittelpunkt gefunden, sagt er. Gleichwohl wird er bereits Ende Juli die Wohnung über dem Pfarramt verlassen und in seine Privatunterkunft nach Gersau ziehen. Der Grund: Die Zuger Wohnung für den Nachfolger Kurt Schaller, derzeit Pastoralraumpfarrer in Emmen-Rothenburg, saniert.

Urs Steiner kurz nach seinem Beginn in der Kirche Gut Hirt. Bild: Fabienne Arnet (Zug, 7. Januar 2003)

Sanierungsbedürftig war für Urs Steiner auch die Kirche, besonders in Bezug auf die PR, die Aussendarstellung also. Wie andere Geistliche im Kanton, beispielsweise der Hünenberger Christian Kelter, ging er eigene Wege, um Aufmerksamkeit zu erhalten – «nicht für mich, sondern für die Botschaft», stellt er klar. Doch Steiner ist bewusst, dass es immer ein Gesicht braucht, um etwas zu vermitteln. Und so posierte er beispielsweise unter dem LED-Band, das bei der Kirche Gut Hirt in blauer Laufschrift die Aushänge ablöste, um die Messen anzukündigen. Und er beteiligte sich bereitwillig an Unterhaltungsbeiträgen dieser Zeitung wie «Feriengrüsse» oder «Mein Haustier und ich», wo er sich mit seinem geliebten Pudel namens Humphrey zeigte.

Urs Steiner mit seinem Hund Humphrey. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 22. Januar 2016)

Urs Steiner unter dem LED-Band, das in Laufschrift den Auftritt des bekannten Musikers DJ Antoine zum 75-Jahr-Jubiläum der Kirche Gut Hirt ankündigt. Bild: Dominik Hodel (Zug, 9. Mai 2012)

Die blauen Schafe vor der Kirche an der Baarestrasse sind ein Hingucker. Bild: Alina Rütti (Zug, 17. Dezember 2015)

Einen Hort für die Expats geschaffen

Steiner bezeichnet sich als neugierig, die Angst vor Neuem sei ihm fremd. Und so baute er mit «Good Shepherd’s» eine Mission auf, die sich an die grosse englischsprachige Gemeinschaft im und um den Kanton Zug herum richtet – mit Erfolg. Vom Bistumsvorsteher Bischof Felix Gmür erhielt er Lob dafür. «Das macht mich schon stolz», sagt Steiner, dem dieses Gefühl zuzulassen im Allgemeinen nicht leichtfalle.

Neben dieser Mission streicht er den «Guthirthof» als Höhepunkt heraus. Die Überbauung mit verhältnismässig günstigen Wohnungen auf dem kircheneigenen Land also, die der Pfarrer als Präsidenten der Seelsorgestiftung Gut Hirt mitgestalten konnte. Steiner wähle die Mieterinnen und Mieter persönlich aus. Damit wolle er dafür sorgen, dass Zugerinnen und Zuger auch nach einer Familiengründung in der Stadt bleiben könnten.

Auch ein Bohrkopf will gesegnet sein: Urs Steiner mit «Isabelle». Bild: Maria Schmid (7. Juli 2017)

Urs Steiner war in seinem früheren Leben Personalchef beim Schweizer Fernsehen und davor Primarlehrer gewesen. Der Quereinsteiger musste bald feststellen, dass er mit seiner Art als Pfarrer auch aneckt. Überdies sei ihm klargemacht worden, dass die Pfarrei Gut Hirt manchen Stadtzuger Katholiken als «Güselpfarrei» gelte. Einerseits, weil in der Nähe einst Kehricht entsorgt worden sei. Andererseits, weil in diesem Stadtteil seit jeher viele Ausländer wohnen würden. Auf die daraus resultierenden Unstimmigkeiten während der drei Jahre, in der er als Pfarradministrator auch für die Pfarrei St. Michael zuständig war, will Steiner heute nicht mehr näher eingehen. Genauso wenig wie auf die Gerüchte, dass er 2013 die Abwahl des damaligen Präsidenten der städtischen katholischen Kirchgemeinde orchestrierte. Nur so viel: «Ich habe ihn zu meinem Abschiedsgottesdienst und zum Essen eingeladen – das sollte für sich sprechen.»

Ungeklärte Fragen bewogen ihn zum Bruch

Streitbar ist Urs Steiner zweifelsohne. Auch in Bezug auf sich selbst. Den Entscheid, eine gewöhnliche Berufskarriere zu Gunsten der Seelsorge aufzugeben, traf er seinerzeit, weil er in einer grossen Frage nicht weitergekommen sei: «Ist das alles, was mir das Leben zu bieten hat?» Er habe sich die Frage daraufhin anders gestellt: «Ist das alles, was ich dem Leben zu bieten habe?» Dass er vor dem Hintergrund dieser Sinnfragen mit 39 eine theologische Ausbildung begann, erscheint nicht abwegig. Dennoch sei dieser Schritt für ihn, der im Alter von 15 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten war, zunächst überraschend gewesen.

Bereut habe er diese Entscheidung nie. Auch wenn damit einherging, dass er – im Gegensatz zu seinen vier Geschwistern – keine Familie im klassischen Sinn haben wird. Der Geistliche sagt darauf angesprochen offen:

«Das hat mich anscheinend nie wirklich interessiert.»

Was enge menschliche Bindungen anbelangt, erwähnt er seine Freunde. Er freut sich darauf, ab dem Oktober mehr Zeit mit ihnen verbringen zu können. Auch dem Kochen – Essen und Trinken gehören zu seinen Leidenschaften – wird er dann häufiger frönen. Steiner will vermehrt der Privatmann sein, den es trotz seines 24/7-Berufs durchaus immer gegeben hätte. Um das zu gewährleisten, hätte er in den Ferien bei der Frage nach seiner Tätigkeit mit «Psychologe» geantwortet. «Das ist ja nicht ganz falsch.» Das Kollar, der weisse Hemdkragen, ganz ablegen will er ab dem Herbst indes nicht: Als Aushilfepfarrer werde er weiterhin in Zug anzutreffen sein.

Urs Steiner unterstützte auch kulturelle Anlässe in der Kirche Gut Hirt, wie hier den Auftritt der Kammersolisten Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 12. Juni 2020)

Die richtigen Worte gefunden

Bleibt die Frage, ob sein Lebensbruch Urs Steiner den Antworten auf seine grossen Fragen näher brachte. Er bejaht und erzählt sogleich eine Geschichte dazu. Eine Frau habe zu ihm gesagt: «Schade, dass Sie aufhören. Sie machen immer so schöne Beerdigungen.» Damit sei zum Beispiel seine Gabe gemeint, das Leben Verstorbener treffend wiederzugeben, selbst wenn er jene nur durch Schilderungen kenne. Oder der Umstand, dass ihm auch in schwierigen Situationen «die richtigen Worte zufliegen» würden.

Wie damals, als der Pfarrer dem Vater eines gestorbenen Babys auftrug, bei der Abdankung die Urne zu tragen.

«Er schaute mich entsetzt an und sagte mir, dass er das nicht könne. Ich entgegnete ihm: Doch, das kannst du, denn das ist der einzige Spaziergang, den du jemals mit deinem Sohn haben wirst»,

erzählt Steiner mit brechender Stimme, ehe er fortfährt: «Er war mir danach unheimlich dankbar dafür.»

Das ist es, was Urs Steiner dem Leben durch die Lebenden geben kann.