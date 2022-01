Stadt Zug: Historisches Bauernhaus wird nicht wiederaufgebaut

Stadt Zug Nach vier Jahren entscheid der Stadtrat: Brandruine wird abgerissen Im März 2018 beschädigte ein Feuer ein altes Bauernhaus in der Schochenmühle massiv. Ursprünglich beabsichtigten die Behörden, das Haus wieder aufzubauen. Die Ergebnisse von Abklärungen haben sie nun zum Umdenken bewogen. 25.01.2022, 15.16 Uhr

Dieses Haus wird nicht wiederaufgebaut. Bild: Stadt Zug/PD

In der Nacht vom 5. auf den 6. März 2018 beschädigte ein Brand das Bauernhaus an der Schochenmühlestrasse 2 in Zug stark. Anlässlich der Debatte eines parlamentarischen Vorstosses im Juni 2018 bedauerten etliche Votanten einen Abbruch und forderten eine Reparatur des historischen Hauses aus dem Jahre 1799. Der Stadtrat liess den Rest des Gebäudes mittels Notdachs vor weiteren Schäden schützen und ein Gutachten erstellen. Dieses kommt zum Schluss, dass ein Wiederaufbau «grundsätzlich möglich, jedoch nicht sinnvoll» sei, heisst es in einer Mitteilung fast vier Jahre nach dem Brand.