Stadt Zug Nachts der Lärm, morgens der Dreck: Wie Stadt und Polizei die Probleme am Seeufer angehen wollen Die Uferzone ist beliebt. So beliebt, dass es dort immer wieder zu Littering, Lärmbelästigungen, Sachbeschädigungen und sogar zu Delikten gegen Leib und Leben kommt. Harry Ziegler 20.04.2021, 15.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dass in der Nacht zuvor eine offenbar ausgelassene Stimmung am Zuger Seeufer geherrscht haben muss, zeigt sich bei Sonnenaufgang, wenn das Ausmass des liegengelassenen Mülls und hin und wieder zerstörte öffentliche Anlagen wie WCs zu sehen sind. Dass es morgens wieder zu einem solchen Anblick kommen wird, lässt sich in der Nacht meistens am Lärmpegel erkennen. Die Zuger Seeuferanlage lädt, jetzt, wo es langsam wärmer wird, zu Treffen und Partys ein.

Die stark beschädigte WC-Anlage am 31. März bei der Katastrophenbucht in Zug. Bild: Stadt Zug/PD

Dem Zuger Stadtrat und der Zuger Polizei ist klar, dass die aktuelle Coronasituation den Druck auf die Anlagen erhöht. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene zieht es vermehrt nach draussen, nachdem ihr soziales Leben praktisch inexistent war und teilweise noch ist. Das führt einerseits zu einem fröhlichen Wiedersehen, andererseits aber auch laut Stadt und Polizei hin und wieder zu Problemen.

«Bei schönem Wetter und mit steigenden Temperaturen ist das Seeufer für Jung und Alt ein beliebter Aufenthaltsort», erklärt Stadtrat Urs Raschle, Vorsteher Soziales, Umwelt, Sicherheit (SUS). Die verschiedenen Interessen der diversen Nutzer seien nicht immer unter einen Hut zu bringen. Er führt aus:

«Vor allem an den Wochenenden und an den Abenden bis spät in die Nacht, wenn sich viele Jüngere am Seeufer treffen, führt das zu Interessenkonflikten, auch mit Anwohnerinnen und Anwohnern.»

Er und der Stadtrat seien sich bewusst, dass die Situation schwierig sei. Besonders schwer wögen die Abfallproblematik und die Lärmbelästigungen. «Es kam in den vergangenen Wochen aber auch zu Vandalismus, speziell in WC-Anlagen.»

Zuger Polizei spürt Coronamüdigkeit der Bevölkerung

Thomas Armbruster, Kommandant der Zuger Polizei. Bild: Zuger Polizei

«Die Menschen sehnen sich nach mehr Freiheiten», konstatiert Thomas Armbruster, Kommandant der Zuger Polizei. Die Coronamüdigkeit sei deutlich spürbar. «Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene bekunden zunehmend Mühe, die Coronamassnahmen beziehungsweise die damit verbundenen Einschränkungen hinzunehmen», erklärt Armbruster. Seit die Temperaturen steigen, würden sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in kleineren und grösseren Gruppen treffen.

Diese Treffen wiederum würden die Polizei vor Herausforderungen stellen – vor allem bezüglich der geltenden Coronavorschriften, die aktuell nur Ansammlungen von 15 Personen im öffentlichen Raum erlaube, so Armbruster.

«Wir sind deshalb regelmässig uniformiert und teilweise auch zivil entlang des Seeufers und anderen Hotspots präsent.»

Bei diesen Patrouillen sei deutlich zu spüren, dass die Jugendlichen unter den Einschränkungen leiden. Dafür habe die Polizei zwar ein gewisses Verständnis, der Auftrag der Polizei sei aber klar: «Wir haben einerseits den Auftrag, die Einhaltung der Covid-Vorschriften zu kontrollieren und durchzusetzen.» Andererseits müsse die Polizei für ein geordnetes Miteinander aller Interessengruppen sorgen, zum Beispiel, dass kein übermässiger Lärm oder Verunreinigungen durch Littering verursacht würden. «Wir tun dies mit Augenmass und verhältnismässig, indem wir das Gespräch suchen und die anwesenden Menschen mit in die Verantwortung nehmen», erklärt der Polizeikommandant. Allerdings: «Sind Bürgerinnen und Bürger uneinsichtig und halten sich absichtlich nicht an die gesetzlichen Bestimmungen, greifen wir durch. Straftaten wie Sachbeschädigung und andere Delikte ahnden wir konsequent.»

Zur Vorbeugung: WC-Anlagen nachts teilweise geschlossen

Vandalenakte sind am Zuger Seeufer immer wieder ein Problem. Deshalb werden laut SUS-Vorsteher Urs Raschle die städtischen WC-Anlagen an der Weststrasse in der Nähe der Bossard-Arena, der Katastrophenbucht und Siehbach ab 23 Uhr bis zum nächsten Morgen geschlossen. Durchgehend offen bleibt die WC-Anlage am unteren Landsgemeindeplatz.

Stadtrat Urs Raschle. Bild: Daniel Frischherz

Bezüglich Littering sei das Departement Soziales, Umwelt, Sicherheit mit der Zuger Polizei daran, «ein Massnahmenpaket gegen Littering, Vandalismus und Nachtruhestörungen zu entwickeln. Die Massnahmen reichen von Prävention bis Repression», erklärt Stadtrat Urs Raschle. Die Umsetzung soll in wenigen Wochen beginnen.

«Es ist mir wichtig, an dieser Stelle klar zu sagen: Wir setzen weiterhin auf den Dialog, und es gibt viele Jugendliche, die sich rücksichtsvoll verhalten.»

Die Zuger Polizei ist laut Thomas Armbruster bereit. «Zwischen April und Oktober planen die Stadt Zug und die Zuger Polizei eine gemeinsame Aktion, um Ruhe, Ordnung und Sicherheit in den öffentlichen Anlagen der Stadt Zug aufrechtzuerhalten und, wenn notwendig, wiederherzustellen», erklärt der Kommandant. Ziel sei, «im Dialog die anwesenden Personen dazu zu bewegen, die Örtlichkeiten so zu nutzen, dass sich alle Gruppierungen und Anwohner wohl und sicher fühlen können.» Man wolle aufzeigen – mit möglichst wenig Repression, wie Armbruster betont –, dass alle ihren Beitrag leisten müssen, um langfristig eine geordnete Nutzung zu ermöglichen.

Die Zuger Polizei werde an den Wochenenden frühzeitig in den öffentlichen Anlagen präsent sein. Geplant seien auch Plakataktionen. Nur: «Sollte die Dialogstrategie die gewünschte Wirkung nicht zeigen, sind zusätzliche Massnahmen in Planung. Beispielsweise, dass der Abfall mal ein Wochenende liegengelassen wird und / oder vermehrt Littering-Kontrollen durch zivile Einsatzkräfte durchgeführt werden», sagt Thomas Armbruster.

Was den durch Musikboxen verursachten Lärm betrifft, so soll laut Urs Raschle eine Revision des Lärmreglements Abhilfe schaffen. Zwar werde Musik in «nicht störender Lautstärke» toleriert, die Polizei kann aber einschreiten, wenn die «Grenze des Tolerierbaren» überschritten wird.

Zahlreiche Lärmklagen an Wochenenden

Polizeikommandant Armbruster stellt fest, dass die Lärmklagen an Wochenenden in der Tendenz zugenommen haben. Dies unter anderem auch, weil die Menschen wegen der Coronamassnahmen vermehrt zu Hause seien und so «rücksichtsloses Verhalten noch mehr auffällt». Die Polizei appelliert an alle, störenden Lärm zu vermeiden und Personen, die Lärm verursachen, darauf anzusprechen. Lärmklagen bei der Zuger Polizei seien weiterhin möglich, «jedoch kann nicht immer gewährleistet werden, dass Einsatzmittel verfügbar sind, um vor Ort auszurücken», erläutert Armbruster.

Abfall an der Zuger Seepromenade. Leserbild

Wie geht es nun diesen Sommer weiter? Patrouillen seien gemäss Raschle jede Nacht vor Ort. «Damit die Zuger Polizei effektiver arbeiten und eine verstärkte Präsenz umsetzen kann, verzichtet die Stadt Zug in diesem Sommer auf die bisherigen KIP-Patrouillen.» (KIP = Kontakt, Information, Prävention). Es stünden so mehr Mittel für Kontrollen durch Sicherheitsassistenten der Polizei zur Verfügung. «Damit setzen wir ein klares Zeichen für mehr Präsenz und Kontrollen. Dabei geht es darum, frühzeitig und präventiv das Miteinander zu fördern und Zustände wie zum Beispiel in der Stadt St.Gallen gar nicht erst entstehen zu lassen», sagt Stadtrat Urs Raschle.