Irene Gangwisch wird neue Direktorin der Hotelbusiness Zug AG

Stadt Zug Neue Direktorin für die Hotelbusiness Zug AG Irene Gangwisch übernimmt am 1. Februar die operative Leitung von Stefan Gareis. 20.12.2021, 15.45 Uhr

Irene Gangwisch. Bild: PD

Irene Gangwisch wird als neue Direktorin der Hotelbusiness Zug AG das Parkhotel Zug sowie das City Garden Hotel leiten. Dies schreibt die Immobilienunternehmung Zug Estates in einer Mitteilung. Gangwisch verfüge über fundierte und umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Hotellerie und Gastronomie und war in den letzten drei Jahren als General Managerin für die Führung des traditionsreichen 4-Sterne-Sorell-Hotels Zürichberg verantwortlich. Wie die Hotelbusiness Zug AG bereits im September 2021 mitteilte, hat sich der aktuelle und langjährige Direktor Stefan Gareis entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen. «Nachdem mit Irene Gangwisch eine ideale Nachfolgelösung gefunden werden konnte, wird er die Leitung der Hotelbusiness Zug AG per Ende Januar 2022 abgeben.» (rh)