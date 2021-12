Stadt Zug Neue Regenwasserleitung vom Stierenmarktareal in den Zugersee Die Vorarbeiten sind bereits im Gange, voraussichtlich im Juni 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden. 03.12.2021, 15.41 Uhr

Zum Einsatz kommt das Microtunneling-Verfahren. Symbolbild: Kenneth Nars

Die Stadt Zug baut eine neue Regenwasserleitung vom Stierenmarktareal in den Zugersee. Die Vorarbeiten sind bereits im Gange, wie die Stadt Zug mitteilt. Durch die Umstellung auf das Trennsystem wird das verschmutzte Abwasser von unverschmutztem Wasser getrennt und das Regenwasser kann künftig direkt in den Zugersee geleitet werden. Die bestehende, 125 Jahre alte und stark sanierungsbedürftige Steindole unter der Eisenbahnlinie hindurch wird durch eine neue und grössere Dükerleitung ersetzt. Als Dole bezeichnet man die meist röhrenförmige Einfassung eines Wasserlaufs zur Untertunnelung. Ein Düker ist eine Druckleitung zur Unterquerung einer Strasse, eines Tunnels, eines Flusses oder von Bahngleisen.

Das Projekt wird zu einem grossen Teil im Microtunnelingverfahren ausgeführt. So können die Chamerstrasse wie auch das Eisenbahntrassee grabenlos unterquert werden. Im südlichen Teil der Oeschwiese wird das Regenwasser bis zum Bau der Strandbaderweiterung in einem offenen Gerinne in den See geführt werden. Die Bauarbeiten dauern gemäss Mitteilung voraussichtlich bis Juni 2022. (rh)