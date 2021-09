Stadt Zug Neuer Glanz für Jahrhunderte alte Bauten – so sieht das renovierte Kloster Maria Opferung aus Die sanierten Gebäude öffneten im Rahmen der Europäischen Denkmaltage ihre Türen. Johannes Bösel 12.09.2021, 16.20 Uhr

Die Besucher in der 1626 fertiggestellten Kirche. Roger Zbinden (Zug, 11. September 2021)

Etwas ausserhalb der historischen Stadtmauern befindet sich im Zentrum des sogenannten Zuger Bildungshügels das Kloster Maria Opferung. Vor kurzem wurde nach etwa 100 Jahren die Klosterfassade saniert, und auch im Inneren der Gebäude wurden Renovationsarbeiten durchgeführt.

In aussichtsreicher Lage ist das Kloster umgeben von Schulen und Bildungsstätten: etwa der Heilpädagogischen Schule oder der Pädagogischen Hochschule. Schon seit Jahrhunderten unterrichteten hier oben die Kapuzinerinnen des Klosters Mädchen und junge Frauen. Bedingt durch den Rückgang der Schwestern wurde im Jahre 2003 die Schule geschlossen und vor einigen Tagen zog die letzte Klosterfrau ins Altersheim – eine Zäsur für das Kloster, wo es nun kein klösterliches Leben im engeren Sinn mehr gibt.

Der Sanierung gingen lange Abklärungen voraus

Die Renovation der Gebäude bot den Anlass, an den diesjährigen Europäischen Tagen des Denkmals das Kloster der Öffentlichkeit zu zeigen und auch seine Zukunft zu thematisieren. Bei den Denkmaltagen geht es um Fragen, was ein Kulturgut ausmacht, wie es gepflegt und entwickelt werden kann und – speziell in diesem Jahr – welche handwerklichen Fertigkeiten dazu nötig sind. Das Amt für Denkmalpflege des Kantons Zug bot daher am zurückliegenden Wochenende mehrere Führungen an, die einen Einblick in die Bauten und durchgeführten Renovationen boten. «Bei der Renovierung historischer Gebäude müsse man immer klären, wo man anfange, wo aufhöre, was man belasse, was austausche», sagt Walter Keiser, einer der beteiligten Handwerker. «Das war auch hier im Kloster so.»

Nadja König vom Amt für Denkmalpflege und Archäologie (weisses Hemd) erzählt Wissenswertes. Roger Zbinden (Zug, 11. September 2021)

Die Klosteranlage besteht aus mehreren Bauten, wie dem Konventgebäude oder der Kirche, und wuchs über Jahrhunderte zu ihrer heutigen Grösse. Die erste grössere Bauphase fand Anfang des 17. Jahrhunderts unter dem Zuger Stadtbaumeister Jost Knopfli statt. «Zunächst ging es erst einmal darum, Geld für die Baumaterialien zu ‹erbetteln›, bevor das Konventgebäude gebaut und 1608 bezogen werden konnte», sagt Nadja König vom Amt für Denkmalpflege, als sie im Innenhof die Baugeschichte erläutert. Die Kirche wurde 1626 fertiggestellt und besteht aus einem der Öffentlichkeit zugänglichen vorderen Teil und einem durch eine Mauer abgetrennten hinteren Teil, der nur von den Schwestern betreten wurde. Hier kamen die Klosterfrauen mehrmals täglich zum Gebet zusammen.

Die Kirche offenbart schöne Details. Roger Zbinden (Zug, 11. September 2021)

Aber auch die Arbeit spielte eine zentrale Rolle im Klosterleben. Das Kloster versorgte sich selbst mit Lebensmitteln; daneben gab es eine Hostienbäckerei, wurden Wachsfiguren angefertigt und andere Handwerksarbeiten ausgeführt. Später wurden dann die Tätigkeiten in der Schule und im Internat immer bedeutender.

Die Klosterfrauen lebten bis in die heutige Zeit einfach, wie ein Blick in ihre Zellen offenbart: «Ein Bett, Schrank, Tisch und eine Kniebank genügten, nur einige Zimmer hatten ein eigenes Waschbecken. Der Konventsaal hingegen war hell und grosszügig, da hier die Gemeinschaft gepflegt wurde», erklärt Martin Iten von Anima Una. Das ist ein Zusammenschluss verschiedener Vereine, die sich in der katholischen Kirche engagieren. Anima Uma hat am 1. Juli 2021 die Verantwortung für das Kloster übernommen.

Es zieht wieder Leben in die Maria Opferung

In den letzten Jahren wurde die klösterliche Gemeinschaft immer kleiner. 2013 hatten die Schwestern mit anderen den Verein Kloster Maria Opferung gegründet. Dessen Präsident Paul Thalmann beschreibt dessen Erbe und Auftrag so: «Es ging den Schwestern nicht um eine Zukunftsstrategie, sondern sie wollten, dass das Leben an diesem Ort so weitergehe wie bisher. Sie wollten anderen die Möglichkeit zur Gemeinschaft, zum Innehalten, aber auch zum Arbeiten bieten.» So hat das Kloster heute alle Zimmer vermietet, beherbergt eine Werkstatt und Töpferei oder stellt Büros zur Verfügung. Zudem werden in den nächsten Tagen sechs junge Personen einige Klosterzellen beziehen und im Rahmen eines christlichen Orientierungsjahres auch Aspekte des klösterlichen Lebens wiederaufnehmen. Dafür wird ihnen das sanft renovierte Klostergebäude ein passendes Ambiente bieten.