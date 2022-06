Stadt Zug Notwohnungen im Göbli: Der Stadtrat lässt die Möglichkeit einer Aufstockung um zwei Geschosse offen In einer Kleinen Anfrage wollte Theo Iten, Die Mitte, wissen, ob der Stadtrat bereit wäre, den Neubau der Notzimmer im Göbli um zwei zusätzliche Stockwerke aufzustocken, wie in den Abstimmungsunterlagen erwähnt wurde. Der Stadtrat sieht mittelfristig keinen Handlungsbedarf, lässt aber die Möglichkeit offen. 29.06.2022, 16.15 Uhr

Das Gebäude mit den Notwohnungen wird statisch so ausgelegt, dass eine spätere Aufstockung um zwei Geschosse möglich ist. Visualisierung: PD

Im April hat Theo Iten, Die Mitte Stadt Zug, eine Kleine Anfrage betreffend «Notzimmer im Göbli» an die Stadt eingereicht. Den Zimmern hatte das Stimmvolk im Sommer 2021 mit 87 Prozent deutlich zugestimmt. Darin fragt Iten den Zuger Stadtrat an, ob er bereit wäre, den Neubau der Notzimmer um zwei zusätzliche Stockwerke aufzustocken. Denn diese Möglichkeit sei in den Abstimmungsunterlagen erwähnt worden.

«Der Stadtrat hat im Vorfeld zu diesem Projekt die notwendige Anzahl der Zimmer abgeklärt. Die Zahl der Notzimmer hat sich in der Stadt Zug in den vergangenen Jahren jeweils um rund 20 Notzimmer bewegt», heisst es in der Antwort des Stadtrats. Dazu kommen noch sieben Notwohnungen, welche sich grösstenteils im Eigentum der Stadt Zug befinden.

Als Reserve für den zunehmenden Bedarf geplant

In der konkreten Ausführung des Neubaus entschloss sich der Stadtrat, die Zahl der Notzimmer von ursprünglich angedachten 25 Notzimmern auf 30 Notzimmer zu erhöhen. Dies insbesondere auch aufgrund des Bevölkerungswachstums und wegen Mangels an preisgünstigen Wohnungen in der Stadt. «Das heisst, im Neubau ist bereits eine Erhöhung und damit eine Reserve eingeplant, um den zunehmenden Bedarf abzudecken», wird weiter in der Antwort des Stadtrats erklärt.

Das Gebäude wird allerdings statisch so ausgelegt, dass eine spätere Aufstockung um zwei Geschosse möglich ist und damit auch langfristig eine Erweiterung vorgenommen werden kann. Zusammenfassend sieht der Stadtrat mittelfristig keinen Handlungsbedarf für eine Aufstockung um zwei zusätzliche Geschosse beim Neubau der Notzimmer.

Aus diesen Gründen wurden auch die Zusatzkosten für den Steuerzahlenden für eine Aufstockung um zwei weitere Geschosse in der Ausführung des Neubaus nicht berechnet, schreibt der Stadtrat in seiner Antwort abschliessend.