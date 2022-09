Ökumenischer Gedenkanlass zum Zuger Attentat am 27. September

In Erinnerung an das Attentat von 2001 im Zuger Regierungsgebäude findet am Dienstag, 27. September, um 19 Uhr ein ökumenischer Gedenkanlass in der Kirche St.Oswald in Zug statt. Der Regierungsrat lädt die Bevölkerung zu dieser Andacht ein.

06.09.2022, 05.00 Uhr