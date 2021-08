Rückblick auf die Open-Air-Kino-Saison in Zug

Stadt Zug Open-Air-Kino: Regenponchos retten die Saison 2021 Bei Niederschlag unter freiem Himmel einen zweistündigen Film bestaunen – für viele eine zu nasse Angelegenheit. Nicht jedoch für viele Besucher des Freiluftkinos auf der Schützenmattwiese. Oliver Julier 18.08.2021, 14.43 Uhr

Anfang Juli fiel der Startschuss: Die neue Dokumentation «Tina» eröffnete die etwas mehr als einmonatige Open-Air-Kino-Saison beim Europa-Platz am Zuger Seeufer. Die Filmemacher Daniel Lindsay und T. J. Martin zeigten zum ersten Mal Einblick ins Privatleben der Sängerin Tina Turner. Nicht nur «Tina» lockte filmbegeistertes Publikum an, auch die Schweizer Vertretung unter den Filmen fehlte dieses Jahr nicht: Zum Beispiel mit der Tragikomödie «Wanda, mein Wunder» von Bettina Oberli. Blockbuster wie «Fast and Furious 9» und Familienfilme wie «Die Croods – Alles Auf Anfang» fanden ebenfalls ihren Platz im Programm. Mittlerweile ist die Open-Air-Kino-Saison bereits wieder Geschichte, die Wiese am Seeufer ist geräumt.