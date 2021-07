Stadt Zug Parkhaus Athene ist geschlossen und muss für über 2,5 Millionen in Stand gesetzt werden Die Arbeiten im 1997 eröffneten Gebäude beginnen am 2. August und dauern bis im November. 28.07.2021, 09.42 Uhr

Beim Parkhaus Athene im Quartier St.Michael in Zug wurden in den letzten 23 Jahren laut einer Mitteilung der Stadt keine grösseren Instandsetzungen am Gebäude vorgenommen «und diverse Bauteile haben ihre Lebenserwartung erreicht». Überdies fehle der Brandschutz, weshalb eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) installiert und ein entsprechendes Konzept erstellt werden muss.