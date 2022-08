Stadt Zug Plan B für Guthirt-Schulkinder: Der geplante Pavillon am Lüssiweg steht nicht Um der Knappheit an Schulraum in Zug entgegenzuwirken, sollte ein Gebäude für zwei Kindergarten- und zwei Primarklassen erstellt werden. Das Projekt lag zweimal auf, das grüne Licht für die Realisierung steht kurz vor Schulbeginn immer noch aus. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 16.08.2022, 15.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier soll dereinst der Schulhauspavillon stehen, zu sehen sind die anlässlich der Ausschreibung im Juni errichteten Bauprofile. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 22. Juni 2022)

Das stete Bevölkerungswachstum im Kanton Zug lässt mit einer gewissen Verzögerung auch die Zahl der schulpflichtigen Kinder ansteigen. Dies führte zum Beispiel im Schulhaus Guthirt dazu, dass jede verfügbare und bebaubare Fläche für den Bildungsbetrieb genutzt wird.

Um die Spitze zu brechen, und die Zeit bis zum Guthirt-Schulhaus II zu überbrücken, hatten die zuständigen Stellen eine Idee: Auf einer der Stadt Zug gehörenden Liegenschaft planten die zuständigen Fachleute einen zweistöckigen Pavillon. Geplanter Bezugstermin: 22. August 2022.

Ein Plan B sei vorhanden

Das städtische Baudepartement will zum aktuellen Vorgang nichts sagen. Aber schon ein Augenschein auf dem vorgesehenen Baugelände spricht Bände. Es stehen noch Bauprofile. Das Verfahren ist somit noch im Gang.

Die Schulpräsidentin Vroni Straub-Müller sagt auf Anfrage, dass jetzt Plan B umzusetzen sei, ohne genauer darauf einzugehen. Die Kinder könnten jedoch alle ihre Ausbildung im dafür vorgesehenen Rahmen und in der geforderten Qualität in Angriff nehmen. Auch die Lehrkräfte könnten in den zur Verfügung stehenden Einrichtungen weiterhin ihrer Tätigkeit nachgehen.

Die Stadträtin Straub sagt auch, dass der jetzt zum Tragen kommende Plan B keine Hauruckübung sei. Verzögerungen könnten bei Bauprojekten immer wieder mal vorkommen.

Grund für die Bauverzögerung unklar

Der Fahrplan für die temporäre Baute im Bereich Lüssiweg war ambitioniert. Ende Februar orientierte eine städtische Abordnung die Nachbarschaft Guthirt über ihre Pläne. Im März 2022 folgte die Auflage. Im Juni folgte dann eine Wiederauflage mit leicht modifizierten Anpassungen.

Unter anderem hatte die Bauherrschaft die Lage des geplanten Pavillons leicht verschoben. Ob dies der Grund für die eingetretene Verzögerung ist, bleibt wegen des Schweigens des städtischen Baudepartements jedoch weiterhin unklar.

Lärm- und Verkehrssorgen

Schon bei der öffentlichen Informationsveranstaltung im Februar 2022 hatten sich weitere Problemfelder ergeben. Der zu erwartende Lärm der Schulkinder macht in der Nachbarschaft Sorge. Ein Stein des Anstosses könnte auch die verkehrsmässig schlechte Lage des Schulersatz-Standortes gewesen sein. Die Stadt hatte bei der Präsentation ihres Vorhabens am Lüssiweg den provisorischen Charakter hervorgehoben.

Die Verantwortlichen treiben derweil das Projekt Guthirt II weiter voran. Einen möglichen Standort dafür sollen sie dem Vernehmen nach bereits gefunden haben. Spruchreif ist jedoch noch nichts.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen