Stadt Zug Polizei hat Raub auf zwei Jugendliche an der Zuger Seepromenade geklärt Im vergangenen November sind zwei Jugendliche ausgeraubt und verbal bedroht worden. Nun wurden die fünf Täter ermittelt und festgenommen. 25.03.2021, 10.22 Uhr

(zgc) An der Zuger Seepromenade sind im vergangenen November zwei Jugendliche ausgeraubt und verbal bedroht worden. Dabei sassen zwei damals 15- und 16-jährige Teenager auf einer Sitzbank beim goldenen Kiosk, als sie von einer ihnen unbekannten Gruppe Jugendlicher angesprochen wurden. Einer davon entwendete dem 16-Jährigen die Kopfhörer, ein weiterer stiess ihm mehrmals gegen den Oberkörper und ein Dritter trat ihm in die Kniekehle.

Dem 15-Jährigen entriss die Gruppe eine Lautsprecherbox. Anschliessend entfernte sich die Gruppe.

Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung schreiben, konnte die Täterschaft nun dank intensiven Ermittlungen sowie den beigezogenen Aufnahmen von Videobildern identifiziert werden. In Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft des Kantons Zug wurden fünf Tatverdächtige in einer koordinierten, kantonsübergreifenden Aktion festgenommen und befragt.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Schweizer, zwei Eritreer und einen Somalier. Zum Tatzeitpunkt waren sie zwischen 13 und 17 Jahre alt. Die fünf Jugendlichen sind nicht im Kanton Zug wohnhaft. Alle haben gestanden, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Sie müssen sich nun vor der jeweils zuständigen Jugendanwaltschaft ihres Wohnkantons verantworten.