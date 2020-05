Stadt Zug: Positive Botschaften in einer schwierigen Zeit

In Zug war in der Nacht auf Donnerstag an der Fassade von Siemens in grossen leuchtenden Lettern «#BleibtGesund», «#StayHealty» und «#InThisTogether» zu lesen. Mit diesen Lichtprojektionen will Siemens Schweiz in der Coronakrise ein «motivierendes Zeichen» setzen.

21.05.2020, 16.02 Uhr