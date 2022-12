Stadt Zug Schlüsselübergabe im Göbli: Der neue Ökihof ist offiziell eröffnet Die zuständige Stadträtin spricht Lob für das Entsorgungscenter und die dort ansässigen Institutionen aus. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 11.12.2022, 16.56 Uhr

Von links: Heidi Hauenstein (Präsidentin Frauenzentrale), Christine Langhans (Geschäftsführerin Brockenhaus), Benno Zimmermann (Leiter Ökihof), Eliane Birchmeier (Zuger Bauchefin), Maria Hügin (Geschäftsführerin GGZ) und Peter Hebeisen (Präsident GGZ). Bild: Matthias Jurt (Zug, 10. Dezember 2022)

Am vergangenen Samstag machte die Zuger Werkhofband den Auftakt zur Eröffnungsfeier des Recyclingcenters im Göbli. Danach ergriff die Zuger Stadträtin Eliane Birchmeier in ihrer Funktion als Bauchefin das Wort: «Am 9. März 2021 haben wir den Spatenstich gefeiert. Und nun, nur eineinhalb Jahre später, steht das neue Zuger Recyclingcenter mit dem Ökihof in Betrieb.»

Die Werkhofband spielt auf. Bild: Matthias Jurt (Zug, 10. Dezember 2022)

Stellvertretend für alle, die an diesem Bau beteiligt waren, bedankte sich Birchmeier bei Paul Knüsel (Leiter Hochbau Stadt Zug), Joao Alves (Projektleiter Hochbau Stadt Zug) und beim externen Bauleiter Benny Elsener. «Ihr dürft stolz sein auf den grossen Einsatz, den ihr geleistet habt», sagte sie.

Eindrückliche Zahlen

Eliane Birchmeier erwähnte daraufhin, dass in den vergangenen eineinhalb Jahren über 200 Handwerker ein- und ausge­gangen seien. Ein ehrfürchtiges Staunen zeichnete sich auf den Gesichtern der interessiert Zuhörenden ab, als die Politikerin aufzählte: «3800 Kubikmeter Recyclingbeton und 670 Kubikmeter klimafreundliches Schweizer Holz wurden verbaut.» Und es seien 56 Tonnen Stahl für Profile, Querträger und Fluchttreppen verbaut worden.

Mehr als 9,5 Kilometer offene Rohre für Lüftung, Sanitär und Heizung seien eingezogen und Photovoltaikanlagen auf einer Fläche von mehr als 1600 Quadratmetern seien montiert ­worden. Zudem wurden rund um das Recyclingcenter über 40 Bäume und 65 Sträucher gepflanzt. Eliane Birchmeier hob hervor: «Während der Bauzeit ist alles wie am Schnürchen und ohne Unfälle, grössere Pannen oder nennenswerte Verzögerungen gelaufen.»

Die Eröffnung lockte viele Schaulustige an. Bild: Matthias Jurt (Zug, 10. Dezember 2022)

Gegen Ende ihrer Ansprache erklärte Birchmeier: «Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, Maria Hügin und Peter Hebeisen von der GGZ, Heidi Hauenstein und Christine Langhans vom Brockenhaus der Frauenzentrale Zug sowie ­Benno Zimmermann vom Ökihof Zug einen symbolischen Schlüssel übergeben zu dürfen.» Es war ein überdimensionierter silberner Schlüssel mit einer blau-weissen Schleife.

Stellungnahme zu einer Kritik

Während sich die Leute aufmachten, die Räume der GGZ (Gemeinnützige Gesellschaft Zug) und des Brockenhauses zu besichtigen, machte sich unsere Zeitung mit Benno Zimmermann auf den Weg durch den grossen, hellen Ökihof. Er nahm dabei Stellung zu einem kürzlich in unserer Zeitung veröffentlichten Leserbrief. In diesem kritisiert ein Leser den neuen Ökihof. Er sei falsch konzipiert und in der kalten Jahreszeit nicht mitarbeiterfreundlich.

Benno Zimmermann ist stolz. Bild: Matthias Jurt (Zug, 10. Dezember 2022)

«Unser Ökihof ist hervorragend konzipiert. Von der Laube und von meinem Büro aus habe ich eine gute Übersicht über den gesamten Betrieb. Ich kann jederzeit feststellen, wann welcher Container abtransportiert werden muss», sagt Benno Zimmermann.

Im Gegensatz zum alten Ökihof sei man nicht mehr dem Durchzug ausgesetzt, und in der Kantine könne man sich aufwärmen und verpflegen. Zudem gewähre die neue Entsorgungsstelle mit ihren vielen Parkiermöglichkeiten der Kundschaft einen offenen Zugang. Er und sein Personal hätten nichts zu bemängeln.

Nichts zu bemängeln hatte auch Simone Glarner, deren Eventagentur für das gesamte Rahmenprogramm und den Ablauf der Eröffnungsfeier zuständig war. Es lief tatsächlich alles wie erwünscht und geplant.

