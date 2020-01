Stadt Zug: Sensoren vermeiden Parkplatzsuchverkehr Dank einer neuen Anzeige erfahren Automobilisten schon an der unteren Zugerbergstrasse, wieviele freie Parkplätze bei der Talstation der Zugerberg-Bahn noch verfügbar sind. Vanessa Varisco 31.01.2020, 12.00 Uhr

Die aktuell freien Parkplätze bei der Talstation der Zugerberg-Bahn werden oberhalb der Hinweistafel zur Einfahrt Parkhaus Altstadt-Casino digital angezeigt. Bild: PD/Stadt Zug

Wenn es unten in der Stadt grau ist und oben auf dem Zugerberg blau, dann zieht es die Zugerinnen und Zuger in die Höhe. Nun bietet die Stadt Zug in Zusammenarbeit mit WWZ für diejenigen Ausflügler und Wintersportler, die mit ihrem Auto zur Talstation der Zugerberg-Bahn anreisen, einen neuen Service, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Besonders aufmerksamen Verkehrsteilnehmern ist sie vielleicht schon aufgefallen, die kleine digitale Anzeige. Sie ist oberhalb der Hinweistafel montiert, welche an der unteren Zugerbergstrasse auf die Einfahrt zum Parkhaus Altstadt-Casino hinweist.