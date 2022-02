Solidarität mit Ukraine: Kundgebung in der Stadt Zug

Stadt Zug Stille Solidaritätsaktion: 500 Menschen gedenken auf dem Postplatz den Menschen in der Ukraine Am Montagabend fanden sich gut 500 Menschen auf dem Stadtzuger Postplatz ein, um still für den Frieden in der Ukraine zu protestieren. Es wurden traditionelle Lieder gesungen und Kerzen angezündet. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren Aktualisiert 28.02.2022, 20.12 Uhr

Gute 500 Menschen haben sich am Montagabend auf dem Postplatz eingefunden. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022)

Die Sonne strahlt golden ans Postgebäude, als abends um Viertel vor Sechs vereinzelt Leute auf dem Stadtzuger Postplatz stehen. Würde da keine Traube aus blauen und gelben Luftballons in der Mitte des Postplatzes schweben, nähme man die lose Gruppe wohl nicht als Gruppe wahr, die ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen möchte. Während es eindunkelt, verdoppelt, verdreifacht und vervielfacht sich aber die Anzahl Menschen. Bald sind es gut 500. Sie tragen gelbe Jacken, blaue Schals, Blumen im Haar und die Ukraineflagge um den Hals. Es wird umarmt und geredet. Einige haben Schilder dabei, andere riesige Transparente. «Stop War», steht darauf, oder «Rettet die Ukraine». «Putin go home».

Viele Menschen haben Transparente und Schilder mitgebracht. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022)

Veronika (28), ist letzten Montag in die Schweiz gereist, noch bevor der Krieg begonnen hat. Dieser war nicht der Grund, warum die Ukrainerin hierhin kam, wie sie in einer flüssigen Mischung aus Englisch und Deutsch sagt. Sie heiratet in etwa drei Monaten einen Zuger. «Ich hatte gehofft, dass meine Eltern an meiner Hochzeit dabei sein können. Aber das steht nun in den Sternen.» Veronikas Eltern, Grosseltern und Freunde sind noch in der Ukraine. Einige in Kiew, aber die meisten im ganzen Land verstreut. Und sie können da auch nicht weg. Etwa weil Angehörige gepflegt werden müssen oder weil ihre Berufe als systemrelevant gelten. Sie verstecken sich in Luftschutzbunkern und U-Bahnstationen. Auf die Bemerkung, sie wirke beeindruckend gefasst, sagt Veronika nur: «Well. We have to.»

Als es schon fast dunkel ist, zünden Teilnehmerinnen Kerzen in der Mitte des Postplatzes an. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022)

In der Mitte des Kreises entsteht ein kleines Lichtermeer. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022)

Eine andere junge Frau erzählt, dass sie noch im Januar ihre Verwandten und Freunde in Kiew besuchen war. «Da war alles noch gut.» Oleksandra ist 19 Jahre alt und besucht hier die Kanti. Sie trägt traditionell ukrainischen Blumenschmuck im Haar und singt die ukrainische Nationalhymne mit, als jemand in der Menschenmenge sie anstimmt. Dann erzählt sie vom schlechten Netz in der Ukraine, von schlaflosen Nächten. Oleksandra sei dankbar, dass so viele Menschen ihre Solidarität kundtun. Das helfe auch ihren Angehörigen im Kriegsgebiet, den Mut nicht zu verlieren. Sie schicke ihnen Fotos und Videos von den Kundgebungen. «Wir versuchen jeden Tag, sie mental zu unterstützen, ihnen gut zuzureden», sagt sie und schiebt mit einem Seufzer nach: «Aber niemand weiss, was morgen ist.»

Zuerst mit 60 Teilnehmenden gerechnet

Birgitt Siegrist hat am Freitag gemeinsam mit einer fünfköpfigen Freundesgruppe die Aktion «Solidarität mit der Ukraine» spontan gestartet. Die Gruppe hat verschiedene familiäre und freundschaftliche Beziehungen zur Ukraine. Zunächst rechnete Siegrist mit 60 Teilnehmenden. Als ihr Aufruf aber in sozialen Medien grossen Anklang fand, wusste sie, dass es «viel mehr» als 60 würden. Nun sind aus fünf Freunden 500 Menschen geworden. Siegrist: «Es freut uns, dass so viele Leute den Weg an unsere friedliche Aktion gefunden haben.»

