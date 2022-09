Die SVP möchte Stadtzuger WWZ-Kundschaft unter die Arme greifen

Stadt Zug SVP-Fraktion möchte WWZ-Kundinnen und -Kunden mit drei Millionen Franken unterstützen Weil wegen dem Ukraine-Krieg die Einkaufspreise bei Strom und Gas bei der WWZ aktuell «explodieren», verlangt die Partei in der Motion «Entlastung – Jetzt – bei den Strom- und Gaspreisen in der Stadt Zug» den Strombeziehenden im Rahmen ihrer Nachfrage 2021 Beträge pro Haushalt gutzuschreiben. Tijana Nikolic 08.09.2022, 11.30 Uhr

Die städtische SVP möchte Stadtzugern wegen der Preiserhöhung der WWZ bei Gas und Strom finanziell unter die Arme greifen. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 11. Juli 2021)

In der Motion «Entlastung – Jetzt – bei den Strom- und Gaspreisen in der Stadt Zug» verlangt die städtische SVP-Fraktion, dass im Jahre 2023 und allenfalls darüber hinaus, der Betrag des gesamten Ertragsüberschusses des Jahres 2021 des Finanz- und Verwaltungsvermögens in der Höhe von 3,316 Millionen Franken anteilmässig an sämtliche städtische Kunden der WWZ zurückfliessen. Der Betrag solle den Strombeziehenden im Rahmen ihrer Nachfrage 2021 gutgeschrieben werden.