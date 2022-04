Auch nach Zug soll es eine Bushaltestelle Brüggli geben

Stadt Zug Test für neue Bushaltestelle beim Brüggli Die Bushaltestelle Brüggli besteht bislang nur von Zug in Richtung Cham. Neu soll diese durch eine Haltestelle in der Gegenrichtung ergänzt werden. 24.04.2022, 14.55 Uhr

Die Bushaltestelle Brüggli besteht derzeit nur in Richtung Cham. Bild: Baudirektion Zug/PD

Noch existiert auf der Chamerstrasse in Zug auf der Brücke über die Lorze beim Brüggli nur eine Bushaltestelle in Richtung Cham. Zukünftig soll den Fahrgästen auch eine Haltestelle in der Gegenrichtung angeboten werden, teilt die kantonale Baudirektion mit.