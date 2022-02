Stadt Zug Tiefgaragenbrand in der Stadt Zug: Beissend schwarzer Rauch und verqualmte Geschäftslokale An der Industriestrasse haben am Freitagnachmittag zwei Autos in einer Tiefgarage gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Einige Evakuierte bangten um ihr Eigentum. Zoe Gwerder Aktualisiert 18.02.2022, 18.15 Uhr

Schwarze Rauchschwaden steigen am Freitagnachmittag kurz nach 14 Uhr über der Stadt Zug empor. Dieser qualmt beissend aus der Tiefgarageneinfahrt eines Gebäudes an der Gotthardstrasse 3 auf die Industriestrasse heraus.

Video: Zoe Gwerder

Im Rank hinter dem Einkaufszentrum Metalli stehen mehrere Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug. 60 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Auch der Rettungsdienst und die Zuger Polizei sind mit einem grösseren Aufgebot vor Ort.

Bild: Mathias Blattmann (Zug, 18. Februar 2022)

Polizeisprecher Frank Kleiner sagt: «Das Vordringen zum Brandherd ist sehr schwierig, da in der Tiefgarage eine enorme Hitze herrscht und es zu starker Rauchentwicklung gekommen ist.» Gemäss Kleiner stehen mehrere Atemschutztrupps im Einsatz.

Bild: Zoe Gwerder (Zug, 18. Februar 2022)

Unterdessen wird am Eingang zur Tiefgarage ein Gefährt mit riesigem Propeller an eine lange Röhre installiert. Sobald der Brand gelöscht ist, wird damit der Rauch aus der Garage geblasen, der später noch lange über der Stadt hängt.

Bild: Mathias Blattmann (Zug, 18. Februar 2022)

Verqualmte Herrenmode und unsicherer Zustand der Autos

Vor dem Gebäude stehen derweil die rund 40 evakuierten Personen. Unter ihnen auch der Inhaber des Kleidergeschäfts Bazu Herrenmode, Heinrich Zulauf. Durch die Schaufenster seines Ladens sieht man den Rauch, der über den unzähligen Herrenhemden und allen anderen Kleidern, darunter auch Jacken, hängt. Rund 120 Quadratmeter Ladenfläche – verqualmt. «Ich fürchte, den bringen wir nie mehr raus.»

Geschäftsinhaber Heinrich Zulauf vor seinem Herrenmodegeschäft Bazu. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 18. Februar 2022)

Seine Frau habe um 14 Uhr nach Hause gehen wollen und bemerkt, dass es im Büro nach Verbranntem rieche. «Als sie rausging und den Rauch aus der Tiefgarage qualmen sah, war klar, was los ist», erzählt Zulauf. Der Rauch sei bei ihnen aus dem Kabelkanal ins Geschäft gedrungen. Das Privileg, einen direkten Zugang zur Tiefgarage zu haben, wurde ihm nun zum Verhängnis:

«Das Atelier im Untergeschoss war voll mit schwarzem Rauch.»

Ebenfalls gemeinsam mit den Evakuierten draussen steht Maximilian Rimpfl. Er arbeitet im Gebäude und musste dieses nach dem Brandalarm mit seinen Kollegen fluchtartig verlassen. Nun bibbert er um sein Auto. Ein BMW 330 xd mit Mahagoniarmaturen und schönem Leder, wie er erzählt. Er hänge an diesem Wagen.

Maximilian Rimpfl. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 18. Februar 2022)

Doch die Aussichten, diesen unversehrt nach Hause zu fahren, sehen nicht so gut aus: «Eine Person war offenbar noch kurz in der Garage, um nachzuschauen, wo es brennt. Leider tönt es so, als wäre jener Bereich der Garage betroffen, in welchem mein Auto steht.» Doch auch wenn der Wagen in einem anderen Bereich der Garage stand, ist der Ausgang ungewiss. «Ich hatte natürlich die Lüftungen nicht geschlossen, als ich ihn abstellte.»

Rund eine Stunde später können die Einsatzkräfte genauere Angaben zum Ereignis machen. Wie der Polizeisprecher sagt, brannten zwei Autos. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Autos habe verhindert werden können. Wann die Besitzerinnen und Besitzer der Autos zu diesen gelassen werden, ist am späten Nachmittag noch nicht abschätzbar.

Während des Brandes hatte die Polizei die Anwohnerinnen und Anwohner angewiesen, Fenster und Türen zu schliessen. Etwas später kann sie Entwarnung geben: Messungen der Feuerwehr hätten ergeben, dass der Rauch für die Bevölkerung nicht gesundheitsschädigend sei. Auch sei niemand verletzt worden.

Die Feuerwehr ist mit den Löscharbeiten beschäftigt. Mathias Blattmann (Zug, 18. Februar 2022) In der Tiefgarage ist es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 18. Februar 2022) Die Rauchwolken sind schon von weitem sichtbar. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 18. Februar 2022) Über Verletzte ist derzeit noch nichts bekannt. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 18. Februar 2022) Das Gebiet rund um die brennende Tiefgarage ist abgesperrt. Bild: Zoe Gwerder (Zug, 18. Februar 2022) Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 18. Februar 2022)