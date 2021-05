Stadt Zug Reparatur beschädigter WC-Anlagen kostet über 100'000 Franken – zukünftig werden sie situationsabhängig nachts geschlossen Im Frühling wurde die öffentliche Toilette bei der Katastrophenbucht Opfer von Vandalismus. Zur Vorbeugung will der Stadtrat nun mehr Sicherheitspersonal einsetzen. Vanessa Varisco 14.05.2021, 05.00 Uhr

Die stark beschädigte WC-Anlage Ende März bei der Katastrophenbucht in Zug. Bild: Stadt Zug/PD

Welche Massnahmen sollen ergriffen werden, um Vandalismus vorzubeugen? Mit dieser Frage hat sich der Zuger Stadtrat befasst, nachdem die CVP ein Postulat einreichte. Der Stadtrat sollte demnach seine Haltung gegenüber einer Präventionskampagne erörtern. Das Thema Vandalismus gewann kürzlich wieder an Brisanz, nachdem in der Stadt eine öffentliche Toilettenanlage zerlegt wurde.

Um präventiv gegen Vandalismus vorzugehen, so der Stadtrat, gibt es verschiedene technische, organisatorische und bauliche Möglichkeiten. Zu den technischen zählt beispielsweise die Videoüberwachung. Solche Massnahmen sind aus rechtlichen Gründen zu bewilligen und mit strengen Auflagen verbunden. Dass im Innern einer Toilettenkabine Vandalenakte durchgeführt werden, ist also schwer zu verhindern.

Im Bereich der technischen Massnahmen dürfte auch eine kostenpflichtige Benützung nicht abschliessend zufriedenstellend sein. Dies deshalb, weil eine geöffnete Tür leicht blockiert werden kann. Da die Wirkung entsprechend nur beschränkt ist, sieht der Stadtrat diese Massnahme nicht vor.

Schliessung der WC-Anlagen bei Nacht

Alternativ zu den technischen Präventionsmassnahmen wurden die organisatorischen Optionen geprüft. Sprich etwa die erhöhte Präsenz von Sicherheitspersonal. Gemäss Stadtrat sei dies eine zentrale Massnahme, um Vandalenakten vorzubeugen. Im Einsatz sollen sowohl Sicherheitsassistenten der Zuger Polizei als auch solche privater Firmen sein. Um die Situation zu analysieren, hat man mit der Polizei zusammengespannt und beschlossen, dass insbesondere der Einsatz von Sicherheitspersonal der Zuger Polizei intensiviert werden soll.

Überdies: Nachts sollen die Anlagen künftig geschlossen werden. Dies, weil vor allem in der zweiten Hälfte der Nacht und unter erheblichem Alkoholkonsum randaliert würde. Allerdings soll diese Massnahme situationsabhängig greifen: An Orten, die dem Vandalismus häufig zum Opfer fallen, soll das Sicherheitspersonal «bei Bedarf» schliessen können und die Mitarbeiter des Werkdienstes am nächsten Tag wieder öffnen.

Die Anlage in der Katastrophenbucht, welche eine derjenigen ist, die beschädigt wurde, sollen zudem bauliche Massnahmen ergriffen werden. Die Wände der Kabine werden besonders robust, um mögliche Schäden zu verringern.

«Der Innenraum, der heute den Vandalen als geschützter Aufenthaltsraum dient, fällt weg und der Zugang zu den WC-Kabinen erfolgt direkt ab dem Quai»

, heisst es im Antwortschreiben des Stadtrats. Solche Anlagen kommen in der ganzen Schweiz zum Einsatz.

Verbunden werden sollen all diese Manöver mit einer Informationskampagne, die mit der Polizei ausgearbeitet wird.

Im Frühling kam es zu Vorfällen

Erst letzten März musste eine öffentliche Anlage geschlossen werden, da sie zerstört wurde. Wie aus der Antwort des Stadtrats auf eine Interpellation hervorgeht, beliefen sich die Kosten dafür – wohlgemerkt ohne Mannstunden – auf 7000 Franken. In den letzten fünf Jahren musste die Stadt gut 28'000 Franken für die Beseitigung von Beschädigungen öffentlicher WC-Anlagen ausgeben, zuzüglich 200 Mannstunden, die insgesamt gut 75'000 Franken gekostet haben. Betroffen von Vandalenakten sind neben besagter Anlage an der Katastrophenbucht die Anlagen am Landsgemeindeplatz oder Bundesplatz.